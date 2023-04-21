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Коммерческая недвижимость в Агентство регионального управления Лапландии, Финляндия

Kemi-Tornion seutukunta
5
Rovaniemen seutukunta
2
Кеми
1
Кемиярви
1
Район Восточная Лапландия
1
Рованиеми
1
Торнио
1
8 объектов найдено
Ресторан, кафе в Кеми, Финляндия
Ресторан, кафе
Кеми, Финляндия
467 м² 1/2 Этаж
€ 25,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Ресторан, кафе в Saarenkylae, Финляндия
Ресторан, кафе
Saarenkylae, Финляндия
92 м² 1/1 Этаж
€ 135,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коммерческая в Кемиярви, Финляндия
Коммерческая
Кемиярви, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерч…
Офис в Юли-Раумо, Финляндия
Офис
Юли-Раумо, Финляндия
426 м² 2/2 Этаж
€ 350,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офис в Юли-Раумо, Финляндия
Офис
Юли-Раумо, Финляндия
1 150 м² 1/1 Этаж
€ 750,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офис в Торнио, Финляндия
Офис
Торнио, Финляндия
143 м² 2/4 Этаж
€ 80,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офис в Юли-Раумо, Финляндия
Офис
Юли-Раумо, Финляндия
807 м² 1/2 Этаж
€ 449,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офис в Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Офис
Rovaniemen seutukunta, Финляндия
249 м² 2/4 Этаж
€ 120,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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