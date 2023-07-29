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Инвестиционная
Минск, Беларусь
540 м²
2
Предлагаем принять участие в стоительстве 2-х этажного здания СПА комплекса с бассейном и гр…
Цена по запросу
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Инвестиционная
Минск, Беларусь
1 431 м²
2
Продаем 2-х этажный частный детский садик с бассейном. Здание пристроено к жилому дому 3Б по…
Цена по запросу
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