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Кафе и рестораны в Минске, Беларусь

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Ресторан, кафе В архив
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12 объектов найдено
Ресторан, кафе в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе
Минск, Беларусь
Площадь 186 м²
Этаж 1
Продаётся помещение на первом этаже площадью 186 кв.м. в ТЦ Паркинг Адрес: Минск, ул. Куйбыш…
€ 303,678
Ресторан, кафе 10 комнат в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 10 комнат
Минск, Беларусь
Комнаты 10
Площадь 800 м²
Этаж 3/3
Современный клуб/ресторан/бистро в центре фрунзенского района рядом с метро! Европейская кух…
€ 358,068
Ресторан, кафе 1 комната в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 1 комната
Минск, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/10
Продажа помещения на Беды 45 с отдельным входом. Помещение площадью 49.5 м2 располагается на…
€ 67,988
Ресторан, кафе в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе
Минск, Беларусь
Площадь 47 м²
Этаж 1/7
Продаётся помещение в собственности с полным комплектом оборудования и мебели в торговой час…
€ 81,494
Ресторан, кафе в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе
Минск, Беларусь
Площадь 91 м²
Этаж 1/10
Обратите внимание на перспективное помещение в густонаселенном , активно развивающемся район…
€ 132,349
Ресторан, кафе в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе
Минск, Беларусь
Площадь 69 м²
Этаж 1/10
Обратите внимание на перспективное помещение в густонаселенном , активно развивающемся район…
€ 104,429
Ресторан, кафе 12 комнат в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 12 комнат
Минск, Беларусь
Комнаты 12
Площадь 371 м²
Этаж 1/1
Эксклюзивное предложение!!! Ресторан грузинской кухни «Натврис Хе»!  «…
€ 997,150
Ресторан, кафе в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе
Минск, Беларусь
Площадь 313 м²
Продается многофункциональное отдельно стоящее  здание , расположенное в непосредственн…
€ 679,875
Ресторан, кафе 1 комната в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 1 комната
Минск, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 598 м²
Продаётся помещение со стабильно работающим бизнесом ( ресторан). Центр города, стабильный д…
€ 317,275
Ресторан, кафе 3 комнаты в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 3 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 283 м²
Этаж 1/1
Продается готовый и прибыльный бизнес с оборудованием, техникой и мебелью.  Супер удобн…
€ 144,134
Ресторан, кафе 2 комнаты в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 2 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 946 м²
For sale Restaurant, g. Minsk, prosp. Independence, house 117-A, metro Moscow, Independence,…
€ 1,858,325
Ресторан, кафе 1 комната в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 1 комната
Минск, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 67 м²
Продается помещение под общепит в  Бизнес центре "Немига сити", с ремонтом! Ц…
€ 171,329
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