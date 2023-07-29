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12 объектов найдено
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Ресторан, кафе
Минск, Беларусь
186 м²
1
Продаётся помещение на первом этаже площадью 186 кв.м. в ТЦ Паркинг Адрес: Минск, ул. Куйбыш…
€ 303,678
Рекомендовать
Ресторан, кафе 10 комнат
Минск, Беларусь
10
800 м²
3/3
Современный клуб/ресторан/бистро в центре фрунзенского района рядом с метро! Европейская кух…
€ 358,068
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Ресторан, кафе 1 комната
Минск, Беларусь
1
50 м²
1/10
Продажа помещения на Беды 45 с отдельным входом. Помещение площадью 49.5 м2 располагается на…
€ 67,988
1
Рекомендовать
Ресторан, кафе
Минск, Беларусь
47 м²
1/7
Продаётся помещение в собственности с полным комплектом оборудования и мебели в торговой час…
€ 81,494
Рекомендовать
Ресторан, кафе
Минск, Беларусь
91 м²
1/10
Обратите внимание на перспективное помещение в густонаселенном , активно развивающемся район…
€ 132,349
Рекомендовать
Ресторан, кафе
Минск, Беларусь
69 м²
1/10
Обратите внимание на перспективное помещение в густонаселенном , активно развивающемся район…
€ 104,429
Рекомендовать
Ресторан, кафе 12 комнат
Минск, Беларусь
12
371 м²
1/1
Эксклюзивное предложение!!! Ресторан грузинской кухни «Натврис Хе»! «…
€ 997,150
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Ресторан, кафе
Минск, Беларусь
313 м²
Продается многофункциональное отдельно стоящее здание , расположенное в непосредственн…
€ 679,875
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Ресторан, кафе 1 комната
Минск, Беларусь
1
598 м²
Продаётся помещение со стабильно работающим бизнесом ( ресторан). Центр города, стабильный д…
€ 317,275
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Ресторан, кафе 3 комнаты
Минск, Беларусь
3
283 м²
1/1
Продается готовый и прибыльный бизнес с оборудованием, техникой и мебелью. Супер удобн…
€ 144,134
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Ресторан, кафе 2 комнаты
Минск, Беларусь
2
946 м²
For sale Restaurant, g. Minsk, prosp. Independence, house 117-A, metro Moscow, Independence,…
€ 1,858,325
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Ресторан, кафе 1 комната
Минск, Беларусь
1
67 м²
Продается помещение под общепит в Бизнес центре "Немига сити", с ремонтом! Ц…
€ 171,329
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