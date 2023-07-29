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Склады в Минске, Беларусь

коммерческая недвижимость
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10 объектов найдено
Склад 4 комнаты в Минск, Беларусь
Склад 4 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 446 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию складское помещение общей площадью 445,7 м2, расположенное п…
€ 312,743
Склад 1 комната в Минск, Беларусь
Склад 1 комната
Минск, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/4
Продажа помещения в административном здании под склад.  Отдельный вход, отопление, шлаг…
€ 19,487
Склад 5 комнат в Минск, Беларусь
Склад 5 комнат
Минск, Беларусь
Комнаты 5
Площадь 88 м²
Этаж 1/4
Продается помещение в административном здании с возможностью использования под склад и офис+…
€ 62,364
Склад 2 комнаты в Минск, Беларусь
Склад 2 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продается строение в Заводском районе г.Минска. Площадь помещения 250м2.  Материал стен…
€ 50,673
Склад в Минск, Беларусь
Склад
Минск, Беларусь
Площадь 12 650 м²
Количество этажей 5
Проект "Электронное золото"   О ПРОЕКТЕ   РЕКОНСТРУИРУЕМОЕ З…
€ 1,903,650
Склад 8 комнат в Минск, Беларусь
Склад 8 комнат
Минск, Беларусь
Комнаты 8
Площадь 1 410 м²
Этаж 3/3
Продается административно складской комплекс Отличный вариант для арендного бизнеса при цене…
€ 286,454
Склад 1 комната в Минск, Беларусь
Склад 1 комната
Минск, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 5 м²
Этаж 1/25
Продажа кладовок в доме Макаёнка 12 (2/3/4/5/6). Разные площади от 5 до 15 метров. Есть с &n…
€ 5,000
Склад в Минск, Беларусь
Склад
Минск, Беларусь
Площадь 18 м²
Этаж 1/6
Гараж-склад в два уровня, на первом этаже, из шести в ГК Клаксон. Сухой, расположен по центр…
€ 8,159
Склад 3 комнаты в Минск, Беларусь
Склад 3 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 878 м²
Продаётся складское помещение по адресу: г. Минск, ул. Маяковского, 176  Складское-прои…
€ 349,003
Склад 20 комнат в Минск, Беларусь
Склад 20 комнат
Минск, Беларусь
Комнаты 20
Площадь 2 600 м²
Этаж 1
Повышенный ж.д. путь –позволяет разгрузку сыпучих грузов на две стороны. Территория&nb…
€ 3,172,750
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