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10 объектов найдено
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Склад 4 комнаты
Минск, Беларусь
4
446 м²
1
Предлагаем Вашему вниманию складское помещение общей площадью 445,7 м2, расположенное п…
€ 312,743
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Склад 1 комната
Минск, Беларусь
1
26 м²
1/4
Продажа помещения в административном здании под склад. Отдельный вход, отопление, шлаг…
€ 19,487
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Склад 5 комнат
Минск, Беларусь
5
88 м²
1/4
Продается помещение в административном здании с возможностью использования под склад и офис+…
€ 62,364
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Склад 2 комнаты
Минск, Беларусь
2
250 м²
2
Продается строение в Заводском районе г.Минска. Площадь помещения 250м2. Материал стен…
€ 50,673
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Склад
Минск, Беларусь
12 650 м²
5
Проект "Электронное золото" О ПРОЕКТЕ РЕКОНСТРУИРУЕМОЕ З…
€ 1,903,650
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Склад 8 комнат
Минск, Беларусь
8
1 410 м²
3/3
Продается административно складской комплекс Отличный вариант для арендного бизнеса при цене…
€ 286,454
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Склад 1 комната
Минск, Беларусь
1
5 м²
1/25
Продажа кладовок в доме Макаёнка 12 (2/3/4/5/6). Разные площади от 5 до 15 метров. Есть с &n…
€ 5,000
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Склад
Минск, Беларусь
18 м²
1/6
Гараж-склад в два уровня, на первом этаже, из шести в ГК Клаксон. Сухой, расположен по центр…
€ 8,159
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Склад 3 комнаты
Минск, Беларусь
3
878 м²
Продаётся складское помещение по адресу: г. Минск, ул. Маяковского, 176 Складское-прои…
€ 349,003
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Склад 20 комнат
Минск, Беларусь
20
2 600 м²
1
Повышенный ж.д. путь –позволяет разгрузку сыпучих грузов на две стороны. Территория&nb…
€ 3,172,750
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