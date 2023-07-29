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Готовый бизнес в Минске, Беларусь

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1 объект найдено
Готовый бизнес в Минск, Беларусь
Готовый бизнес
Минск, Беларусь
Площадь 169 м²
Продается известный бар "Mockingbird" в Минске - идеальный старт для новичков в ре…
€ 53,484
Realting.com
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