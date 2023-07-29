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Продажа офисных помещений в Минске, Беларусь

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122 объекта найдено
Офис в Минск, Беларусь
Офис
Минск, Беларусь
Площадь 34 м²
Этаж 2/12
Продажа офиса в престижном БЦ Домашевский Адрес: Минск, ул. Карла Либкнехта, д. 66 ❤️ Хотите…
€ 53,484
Офис 8 комнат в Минск, Беларусь
Офис 8 комнат
Минск, Беларусь
Комнаты 8
Площадь 212 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию многофункциональное помещение площадью 212,4 м2, расположенн…
€ 240,676
Офис 13 комнат в Минск, Беларусь
Офис 13 комнат
Минск, Беларусь
Комнаты 13
Площадь 446 м²
Количество этажей 1
Продается офис общей площадью 446,2 м2, расположенный по адресу: г. Минск, ул. Мяс…
€ 525,824
Офис 10 комнат в Минск, Беларусь
Офис 10 комнат
Минск, Беларусь
Комнаты 10
Площадь 278 м²
Этаж 1/10
Продажа офисногоного помещения 277.8 м2, г. Минск, ул. Харьковская 58. Помещение расположено…
€ 302,191
Офис 2 комнаты в Минск, Беларусь
Офис 2 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 102 м²
Этаж 4/4
Продаётся современный офис в бизнес-центре класса А по ул. Тимирязева, 72/1. Офис площадью …
€ 120,438
Офис в Минск, Беларусь
Офис
Минск, Беларусь
Площадь 36 м²
Этаж 10/16
Административные помещения  в современном офисном здании по улице Тимирязева, д.65/В (Ц…
€ 31,272
Офис в Минск, Беларусь
Офис
Минск, Беларусь
Площадь 160 м²
Этаж 5/5
Продаются офисные помещения в бизнес-центре (класс В) с доступом 24/7 по адресу г.Минск пер.…
€ 89,925
Офис 4 комнаты в Минск, Беларусь
Офис 4 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 122 м²
Этаж 1/9
Административно-общественное помещение в жилом комплексе класса Комфорт "Левада". …
€ 165,250
Офис в Минск, Беларусь
Офис
Минск, Беларусь
Площадь 821 м²
Этаж 9
Коммерческое помещение в престижном БЦ Софит  Адрес: г. Минск, пер. Софьи Ковалевской д…
€ 906,500
Офис в Минск, Беларусь
Офис
Минск, Беларусь
Площадь 29 м²
Этаж 4/4
Продаётся отличный, современный офис в бизнес-центре класса А по ул. Тимирязева, 72/1. Офис…
€ 33,722
Офис 12 комнат в Минск, Беларусь
Офис 12 комнат
Минск, Беларусь
Комнаты 12
Площадь 17 м²
Этаж 1/4
Аренда помещений для успеха в БЦ "D16" Адрес: Минск, ул. Долгобродская, д. 16 У Ва…
€ 258
Офис в Минск, Беларусь
Офис
Минск, Беларусь
Площадь 121 м²
Этаж 5/10
Продаются офисные помещения в бизнес-центре (класс В) с доступом 24/7 по адресу г.Минск пер.…
€ 68,006
Офис в Минск, Беларусь
Офис
Минск, Беларусь
Площадь 243 м²
Этаж 3/3
Продажа (возможна аренда) изолированного административного блока в г.Минске, ул.Нововиленска…
€ 226,625
Офис в Минск, Беларусь
Офис
Минск, Беларусь
Площадь 53 м²
Этаж 3/17
Уникальная возможность приобрести готовый бизнес с действующим арендатором, оказывающим попу…
€ 32,634
Офис в Минск, Беларусь
Офис
Минск, Беларусь
Площадь 46 м²
Этаж 2/16
       Продается административное помещение  в БЦ  " Пару…
€ 38,980
Офис в Минск, Беларусь
Офис
Минск, Беларусь
Площадь 86 м²
Этаж 1/9
Коммерческие помещения от 85 до 122 кв.м. в ЖК "Левада" Дома 5.1; 5.2; 5.3 (ул. Но…
€ 116
Офис в Минск, Беларусь
Офис
Минск, Беларусь
Площадь 31 м²
Этаж 2/9
Продается офис, 2 кабинета (22,6 м.кв. +8,2 м.кв.) + машино-место в подземном паркинге в под…
€ 58,923
Офис в Минск, Беларусь
Офис
Минск, Беларусь
Площадь 122 м²
Этаж 10/10
Продается офис на 10 этаже в бизнес-центре (класс В) с доступом 24/7 по адресу г.Минск пер.К…
€ 66,138
Офис 3 комнаты в Минск, Беларусь
Офис 3 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 87 м²
Этаж 1/9
Административно-общественное помещение в жилом комплексе класса Комфорт "Левада". …
€ 118,924
Офис 4 комнаты в Минск, Беларусь
Офис 4 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 114 м²
Этаж 1/9
Административно-общественное помещение в жилом комплексе класса Комфорт "Левада". …
€ 154,332
Офис 3 комнаты в Минск, Беларусь
Офис 3 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 46 м²
Этаж 4/5
Предлагается в аренду на длительный срок офисное помещение, расположенное по адресу: г. Минс…
€ 346
Офис в Минск, Беларусь
Офис
Минск, Беларусь
Площадь 39 м²
Количество этажей 5
Продается студия-мастерская 39,2 метра в элитном ЖК Ясный Бор, возле станции метро Уручье! З…
€ 38,526
Офис в Минск, Беларусь
Офис
Минск, Беларусь
Площадь 104 м²
Этаж 3/6
Административное помещение в современном офисном здании по улице Сурганова ,61 (Советский&nb…
€ 149,573
Офис 9 комнат в Минск, Беларусь
Офис 9 комнат
Минск, Беларусь
Комнаты 9
Площадь 12 м²
Этаж 1/5
 Продажа  административного помещения. 2 этажа, помещение находиться  по адре…
Цена по запросу
Офис в Минск, Беларусь
Офис
Минск, Беларусь
Площадь 21 м²
Этаж 3/3
Продаётся компактное административное помещение 20.6м с хорошим новым ремонтом.  Офис о…
€ 30,821
Офис в Минск, Беларусь
Офис
Минск, Беларусь
Площадь 100 м²
Этаж 4/4
Продаётся отличный современный офис в бизнес-центре класса А по ул. Тимирязева, 72/1. Офис …
€ 116,939
Офис 1 комната в Минск, Беларусь
Офис 1 комната
Минск, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 23 м²
Этаж 5
Продаётся офис: 23,1 м2. 5 этаж. Хорошие подъездные пути. Оживлённое место. Неплохой ремонт…
€ 19,893
Офис 1 комната в Минск, Беларусь
Офис 1 комната
Минск, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/4
Продаётся отличный современный офис в бизнес-центре класса А по ул. Тимирязева, 72/1.  …
€ 41,699
Офис 1 комната в Минск, Беларусь
Офис 1 комната
Минск, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 87 м²
Этаж 4/6
Продается просторный офис в БЦ "Зебра". Бизнес-центр расположен поблизости с Площа…
€ 135,522
Офис 2 комнаты в Минск, Беларусь
Офис 2 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 35 м²
Этаж 8/8
Продажа офисного помещения в БЦ «Каменногорский». Общая площадь – 35,2 кв.…
€ 34,447
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