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Продажа офисных помещений в Минске, Беларусь
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122 объекта найдено
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Офис
Минск, Беларусь
34 м²
2/12
Продажа офиса в престижном БЦ Домашевский Адрес: Минск, ул. Карла Либкнехта, д. 66 ❤️ Хотите…
€ 53,484
Рекомендовать
Офис 8 комнат
Минск, Беларусь
8
212 м²
1
Предлагаем Вашему вниманию многофункциональное помещение площадью 212,4 м2, расположенн…
€ 240,676
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Офис 13 комнат
Минск, Беларусь
13
446 м²
1
Продается офис общей площадью 446,2 м2, расположенный по адресу: г. Минск, ул. Мяс…
€ 525,824
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Офис 10 комнат
Минск, Беларусь
10
278 м²
1/10
Продажа офисногоного помещения 277.8 м2, г. Минск, ул. Харьковская 58. Помещение расположено…
€ 302,191
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Офис 2 комнаты
Минск, Беларусь
2
102 м²
4/4
Продаётся современный офис в бизнес-центре класса А по ул. Тимирязева, 72/1. Офис площадью …
€ 120,438
Рекомендовать
Офис
Минск, Беларусь
36 м²
10/16
Административные помещения в современном офисном здании по улице Тимирязева, д.65/В (Ц…
€ 31,272
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Офис
Минск, Беларусь
160 м²
5/5
Продаются офисные помещения в бизнес-центре (класс В) с доступом 24/7 по адресу г.Минск пер.…
€ 89,925
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Офис 4 комнаты
Минск, Беларусь
4
122 м²
1/9
Административно-общественное помещение в жилом комплексе класса Комфорт "Левада". …
€ 165,250
Рекомендовать
Офис
Минск, Беларусь
821 м²
9
Коммерческое помещение в престижном БЦ Софит Адрес: г. Минск, пер. Софьи Ковалевской д…
€ 906,500
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Офис
Минск, Беларусь
29 м²
4/4
Продаётся отличный, современный офис в бизнес-центре класса А по ул. Тимирязева, 72/1. Офис…
€ 33,722
Рекомендовать
Офис 12 комнат
Минск, Беларусь
12
17 м²
1/4
Аренда помещений для успеха в БЦ "D16" Адрес: Минск, ул. Долгобродская, д. 16 У Ва…
€ 258
Рекомендовать
Офис
Минск, Беларусь
121 м²
5/10
Продаются офисные помещения в бизнес-центре (класс В) с доступом 24/7 по адресу г.Минск пер.…
€ 68,006
Рекомендовать
Офис
Минск, Беларусь
243 м²
3/3
Продажа (возможна аренда) изолированного административного блока в г.Минске, ул.Нововиленска…
€ 226,625
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Офис
Минск, Беларусь
53 м²
3/17
Уникальная возможность приобрести готовый бизнес с действующим арендатором, оказывающим попу…
€ 32,634
Рекомендовать
Офис
Минск, Беларусь
46 м²
2/16
Продается административное помещение в БЦ " Пару…
€ 38,980
Рекомендовать
Офис
Минск, Беларусь
86 м²
1/9
Коммерческие помещения от 85 до 122 кв.м. в ЖК "Левада" Дома 5.1; 5.2; 5.3 (ул. Но…
€ 116
Рекомендовать
Офис
Минск, Беларусь
31 м²
2/9
Продается офис, 2 кабинета (22,6 м.кв. +8,2 м.кв.) + машино-место в подземном паркинге в под…
€ 58,923
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Офис
Минск, Беларусь
122 м²
10/10
Продается офис на 10 этаже в бизнес-центре (класс В) с доступом 24/7 по адресу г.Минск пер.К…
€ 66,138
Рекомендовать
Офис 3 комнаты
Минск, Беларусь
3
87 м²
1/9
Административно-общественное помещение в жилом комплексе класса Комфорт "Левада". …
€ 118,924
Рекомендовать
Офис 4 комнаты
Минск, Беларусь
4
114 м²
1/9
Административно-общественное помещение в жилом комплексе класса Комфорт "Левада". …
€ 154,332
Рекомендовать
Офис 3 комнаты
Минск, Беларусь
3
46 м²
4/5
Предлагается в аренду на длительный срок офисное помещение, расположенное по адресу: г. Минс…
€ 346
Рекомендовать
Офис
Минск, Беларусь
39 м²
5
Продается студия-мастерская 39,2 метра в элитном ЖК Ясный Бор, возле станции метро Уручье! З…
€ 38,526
Рекомендовать
Офис
Минск, Беларусь
104 м²
3/6
Административное помещение в современном офисном здании по улице Сурганова ,61 (Советский&nb…
€ 149,573
Рекомендовать
Офис 9 комнат
Минск, Беларусь
9
12 м²
1/5
Продажа административного помещения. 2 этажа, помещение находиться по адре…
Цена по запросу
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Офис
Минск, Беларусь
21 м²
3/3
Продаётся компактное административное помещение 20.6м с хорошим новым ремонтом. Офис о…
€ 30,821
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Офис
Минск, Беларусь
100 м²
4/4
Продаётся отличный современный офис в бизнес-центре класса А по ул. Тимирязева, 72/1. Офис …
€ 116,939
Рекомендовать
Офис 1 комната
Минск, Беларусь
1
23 м²
5
Продаётся офис: 23,1 м2. 5 этаж. Хорошие подъездные пути. Оживлённое место. Неплохой ремонт…
€ 19,893
Рекомендовать
Офис 1 комната
Минск, Беларусь
1
35 м²
4/4
Продаётся отличный современный офис в бизнес-центре класса А по ул. Тимирязева, 72/1. …
€ 41,699
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Офис 1 комната
Минск, Беларусь
1
87 м²
4/6
Продается просторный офис в БЦ "Зебра". Бизнес-центр расположен поблизости с Площа…
€ 135,522
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Офис 2 комнаты
Минск, Беларусь
2
35 м²
8/8
Продажа офисного помещения в БЦ «Каменногорский». Общая площадь – 35,2 кв.…
€ 34,447
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