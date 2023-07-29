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Производство
Минск, Беларусь
6 523 м²
3
Продаётся производственное помещение (3 этажа) Адрес: г. Минск, ул. Кропоткина, д. 91Б-2 ❤️О…
€ 1,051,540
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Производство
Минск, Беларусь
526 м²
2/2
Производственное помещение 526 кв. м. ! Адрес: Минск, ул. Селицкого, д. 27/1 ❤️Продаёт…
€ 147,760
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Производство
Минск, Беларусь
902 м²
2
Продажа отдельностоящего здания специализированного назначения, оборудованного под прачечную…
€ 435,120
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Производство
Минск, Беларусь
412 м²
1/1
Продается изолированное помещение по ул. Франциска Скорины 15/8-1. Узнать стоимость Вашей не…
€ 208,495
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Производство
Минск, Беларусь
12 650 м²
5
ООО "Металлстройпрофиль" реализует находящееся в собственности незавершенное закон…
€ 1,813,000
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Производство
Минск, Беларусь
699 м²
1/1
Продажа прибыльного действующего бизнеса в г.Минск, ул.Бабушкина 76, CТО "Ист-Мото…
€ 589,225
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Производство 2 комнаты
Минск, Беларусь
2
82 м²
6
Новое помещение 2014 года с хорошим ремонтом. Для грузовых или легковых авто. Есть все ко…
€ 108,689
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Производство
Минск, Беларусь
220 м²
Bargain!
€ 117,845
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Производство
Минск, Беларусь
15 м²
Продажа машиномест под СТО или мойку на ул.Мстиславца 13/15/17. Есть отдельный проезд с возм…
€ 27,000
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Производство 12 комнат
Минск, Беларусь
12
350 м²
1/1
Здания кирпичные 1999г постройки. Сейчас арендуются под СТО. Обсуждается и продажа помещений…
€ 317,275
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