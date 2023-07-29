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Производственные здания в Минске, Беларусь

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10 объектов найдено
Производство в Минск, Беларусь
Производство
Минск, Беларусь
Площадь 6 523 м²
Количество этажей 3
Продаётся производственное помещение (3 этажа) Адрес: г. Минск, ул. Кропоткина, д. 91Б-2 ❤️О…
€ 1,051,540
Производство в Минск, Беларусь
Производство
Минск, Беларусь
Площадь 526 м²
Этаж 2/2
Производственное помещение 526 кв. м. ! Адрес:  Минск, ул. Селицкого, д. 27/1 ❤️Продаёт…
€ 147,760
Производство в Минск, Беларусь
Производство
Минск, Беларусь
Площадь 902 м²
Количество этажей 2
Продажа отдельностоящего здания специализированного назначения, оборудованного под прачечную…
€ 435,120
Производство в Минск, Беларусь
Производство
Минск, Беларусь
Площадь 412 м²
Этаж 1/1
Продается изолированное помещение по ул. Франциска Скорины 15/8-1. Узнать стоимость Вашей не…
€ 208,495
Производство в Минск, Беларусь
Производство
Минск, Беларусь
Площадь 12 650 м²
Количество этажей 5
ООО "Металлстройпрофиль" реализует находящееся в собственности незавершенное закон…
€ 1,813,000
Производство в Минск, Беларусь
Производство
Минск, Беларусь
Площадь 699 м²
Этаж 1/1
Продажа прибыльного действующего бизнеса в г.Минск, ул.Бабушкина 76, CТО "Ист-Мото…
€ 589,225
Производство 2 комнаты в Минск, Беларусь
Производство 2 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 6
Новое помещение 2014 года с хорошим ремонтом. Для грузовых или легковых авто. Есть все ко…
€ 108,689
Производство в Минск, Беларусь
Производство
Минск, Беларусь
Площадь 220 м²
Bargain!
€ 117,845
Производство в Минск, Беларусь
Производство
Минск, Беларусь
Площадь 15 м²
Продажа машиномест под СТО или мойку на ул.Мстиславца 13/15/17. Есть отдельный проезд с возм…
€ 27,000
Производство 12 комнат в Минск, Беларусь
Производство 12 комнат
Минск, Беларусь
Комнаты 12
Площадь 350 м²
Этаж 1/1
Здания кирпичные 1999г постройки. Сейчас арендуются под СТО. Обсуждается и продажа помещений…
€ 317,275
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