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Квартиры-студии с бассейном в Камбодже

Пномпень
6
Прэахсэйханук
4
Студия Удалить
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2 объекта найдено
Студия 1 комната в Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Студия 1 комната
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 14/32
R&F City Miro — это недавно построенный жилой комплекс в районе Мин Чей, второстепенном мест…
$53,000
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Зарубежная недвижимость
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Студия в Прэахсэйханук, Камбоджа
Студия
Прэахсэйханук, Камбоджа
Площадь 67 м²
Platinum Coast is the premier real estate project in Sihanoukville New City at Ream. This ex…
$211,822
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Параметры недвижимости в Камбодже

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