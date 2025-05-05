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Квартиры-студии с видом на горы в Камбодже

Пномпень
6
Прэахсэйханук
4
Студия Удалить
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4 объекта найдено
Студия в Прэахсэйханук, Камбоджа
Студия
Прэахсэйханук, Камбоджа
Площадь 35 м²
Platinum Coast is the premier real estate project in Sihanoukville New City at Ream. This ex…
$74,419
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Студия в Прэахсэйханук, Камбоджа
Студия
Прэахсэйханук, Камбоджа
Площадь 67 м²
First mover advantage New Landmark in Sihanoukville, Cambodia Up to 10 years of Guarante…
$211,822
Оставить заявку
Студия в Прэахсэйханук, Камбоджа
Студия
Прэахсэйханук, Камбоджа
Площадь 35 м²
First mover advantage New Landmark in Sihanoukville, Cambodia Up to 10 years of Guarante…
$74,419
Оставить заявку
Студия в Прэахсэйханук, Камбоджа
Студия
Прэахсэйханук, Камбоджа
Площадь 67 м²
Platinum Coast is the premier real estate project in Sihanoukville New City at Ream. This ex…
$211,822
Оставить заявку
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Параметры недвижимости в Камбодже

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