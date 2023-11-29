Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Австрия
  3. Жилая
  4. Вена
  5. Шале

Шале в Вена, Австрия

Шале В архив
Очистить
1 объект найдено
Шале 4 спальни с гаражом, с садом, с отоплением в Вена, Австрия
Шале 4 спальни с гаражом, с садом, с отоплением
Вена, Австрия
Количество спален 4
Площадь 500 м²
Прекрасный особняк расположен в одном из самых лучших районов Вены. В 2009 году поместье был…
€5,40 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Вена, Австрия

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти