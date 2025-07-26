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Квартиры-студии с видом на море в Саранде, Албания

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1 объект найдено
Студия 1 комната в Ксамил, Албания
Студия 1 комната
Ксамил, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/5
🏞️Ксамил, Саранде. 💶 Продается 123 000 евро, роскошные апартаменты 1+1, 55 м2, 6-й этаж, нов…
$144,579
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Параметры недвижимости в Саранде, Албания

с бассейном
Недорогая
Элитная
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