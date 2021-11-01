  1. Realting.com
VIP REALTY CLUB

Trained
Россия, Центральный федеральный округ
;
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2005
На платформе
На платформе
4 года 3 месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Suomi, עִברִית
Веб-сайт
Веб-сайт
www.vrcrealt.com
Об агентстве

Vip Realty Club - русскоговорящие эксперты в 18 странах мира, более 2 500 агентов.

Представляем крупнейших застройщиков: Бали, Болгарии, Грузии, Греции,

ОАЭ, Панамы, Северного Кипра, Южного Кипра, Сербии, Таиланд (Пхукет, Паттайя), Турции,

Ченогории;

Индивидуальный подбор нежвижимости:

Германия; Гренада (паспортная программа), Испания, Италия, Франция.

С нами вы инвестируете в новостройки по всему миру без наценок и комиссий.

Мы можем вам предложить инвестиционные проекты от 20 000 $

беспроцентные рассрочки до 84 месяцев, постпродажное сопровождение,

полное сопровождение сделки как онлайн так и офлайн.

Организуем для вас индивидуальные и групповые туры в страну.

Имеем представительства в России, Белоруссии, Грузии, на Северном Кипре и Казахстане. 

Рады вам помочь в вашем выборе.

Недвижимость продают многие, мы предлагаем стратегии и решения: 

как перевести платеж, в какой момент лучше перепродать,

какой объект и в какой стране под какую стратегию

выбрать именно сейчас! 

Удачных вложений с VIP REALTY CLUB! 

 

Услуги

Подбираем недвижимость с лучшим инвестиционным потенциалом, 

учавствуем с нашими клиентами в закрытых продажах

с возможностью получения дополнительных скидок до 15%.

Проводим полный цикл сделки: 

от покупки на котловане до реализации на этапе строительства (переуступка).

Помогаем оформить ВНЖ; ПМЖ; гражданство.

Подобрать учебное заведения с бесплатным и платным обучением.

Рады вам помочь в решении вашего вопроса. 

 

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 06:14
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Мои партнеры
2 застройщика 1 агентство
Новостройки
Смотреть все 60 новостроек
Жилой комплекс Wyndham UC88 BKK1
Жилой комплекс Wyndham UC88 BKK1
Жилой комплекс Wyndham UC88 BKK1
Жилой комплекс Wyndham UC88 BKK1
Жилой комплекс Wyndham UC88 BKK1
Показать все Жилой комплекс Wyndham UC88 BKK1
Жилой комплекс Wyndham UC88 BKK1
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
от
$125,074
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 45
Площадь 37–63 м²
2 объекта недвижимости 2
Ищете пассивный доход за границей без риска? ГОТОВАЯ квартира в Азии с 5* управлением и гарантированной доходностью. SMART технологии, уровень ЛЮКС. Под ключ мебель и техника. Сантехника - Германия, Швейцария. Вид на восток❤️ Апартаменты в комплексе дают гарантию выплат аренды на 10 лет. …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
63.0
221,522
Квартира
37.0
125,000
Агентство
VIP REALTY CLUB
Оставить заявку
Жилой комплекс SeaVision Residence — панорама, которую невозможно забыть
Жилой комплекс SeaVision Residence — панорама, которую невозможно забыть
Жилой комплекс SeaVision Residence — панорама, которую невозможно забыть
Жилой комплекс SeaVision Residence — панорама, которую невозможно забыть
Жилой комплекс SeaVision Residence — панорама, которую невозможно забыть
Показать все Жилой комплекс SeaVision Residence — панорама, которую невозможно забыть
Жилой комплекс SeaVision Residence — панорама, которую невозможно забыть
Батуми, Грузия
от
$59,040
Год сдачи 2029
Количество этажей 31
Площадь 29–61 м²
2 объекта недвижимости 2
💎 Новый комплексс видом на мopе | Новострoйка у мoря | раcсpoчкa 52 мecяцa 🔥 Пpecейл — цена нижe рынка  🔥 Рост стоимости к сдачe до +48% 🔥 Доходность инвеcтиций дo 12% годовыx Продaютcя cтудии, квартиты с 1 и 2 спальнями в прeмиальном кoмплексе нa Hовoм Бульвaре. Дo моpя — 100 м, …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
61.0
122,000
Квартира
29.1
59,665
Агентство
VIP REALTY CLUB
Оставить заявку
Жилой комплекс GREENS
Жилой комплекс GREENS
Жилой комплекс GREENS
Жилой комплекс GREENS
Жилой комплекс GREENS
Показать все Жилой комплекс GREENS
Жилой комплекс GREENS
Оба, Турция
от
$160,265
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
ЖК Greens Алания/Оба Комплекс будет построен по высоким стандартам и качествам на уровне премиум класса в строительстве и в отделке.  МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПЛЕКСА: 1,8 метров до моря 1 км от Государственной больницы 400 метров до шоссе Анталия-Мерсин 1,3 км до гипермаркет…
Агентство
VIP REALTY CLUB
Оставить заявку
Апарт - отель Пирамида
Апарт - отель Пирамида
Апарт - отель Пирамида
Апарт - отель Пирамида
Апарт - отель Пирамида
Показать все Апарт - отель Пирамида
Апарт - отель Пирамида
Батуми, Грузия
от
$42,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 18
ПИРАМИДА многоквартирный гостинично-жилой комплекс   Начало Нового бульвара 2км от аэропорта 250м до моря 100м от комплекса Радуга Строительный адрес комплекса: г.Батуми, пос.Адлия   Сдача комплекса в белом каркасе – август 2025 Сдача комплекса с ремонтом – дека…
Агентство
VIP REALTY CLUB
Оставить заявку
Жилой комплекс Флайт
Жилой комплекс Флайт
Жилой комплекс Флайт
Жилой комплекс Флайт
Жилой комплекс Флайт
Показать все Жилой комплекс Флайт
Жилой комплекс Флайт
Boreti, Черногория
от
$166,469
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 6
Площадь 53–67 м²
2 объекта недвижимости 2
Можно купить в ипотеку от банка на 5 или 7 лет!! Внимание! Квартиры в этом комплексе можно купить в ипотеку от банка (для граждан России и нерезидентов Черногории тоже есть программы). Преимущества покупки сейчас: - Близкая сдача дома - конец 2023 года - Черногория – готовит…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
52.8 – 67.0
178,539 – 266,762
Агентство
VIP REALTY CLUB
Оставить заявку
1 2 3
Квартиры
Смотреть все 173 объекта
Студия 1 комната в Дубай, ОАЭ
Студия 1 комната
Дубай
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/6
Уютная студия площадью 35,07 м.кв. на 2-ом этаже в элегантном жилом комплексе с рассрочкой о…
$156,572
Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 7/18
🔥 ПРОДАЖА КВАРТИРЫ В BATUMI | 1-я линия у моря! Ипотека от 8%  | Блок | C РЕМОНТОМ КВАРТИ…
$83,000
Студия 1 комната в Дубай, ОАЭ
Студия 1 комната
Дубай
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 24/50
Уютная меблированная Студия площадью 30,5м.кв. на 24 этаже роскошной высотки. ЖК располаг…
$186,158
Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 11/18
Wyndham квартал. Начало Нового бульвар  3км от аэропорт  250м до моря 100м от комплекса Р…
$42,000
Дома
Смотреть все 8 объектов
Дом 4 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Дом 4 комнаты
муниципалитет Пафос
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Количество этажей 1
🌅 Премиальная вилла в Sea Caves, Пафос — море, скалы и абсолютная приватность 💎 Бунгало 3…
$687,350
НДС
Дом 2 комнаты в Бар, Черногория
Дом 2 комнаты
Бар
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Количество этажей 5
Черногория. г. Бар. Зальево  В продаже квартиры в современном доме, который предлагает идеа…
$169,517
Дом 6 комнат в Zabalj, Сербия
Дом 6 комнат
Zabalj
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
Отличный семейный трехэтажный дом в Воеводине под ВНЖ   Локация – Сербия, Воеводина, Б…
$78,264
Дом 5 комнат в Город Суботица, Сербия
Дом 5 комнат
Город Суботица
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 151 м²
Количество этажей 1
Семейный одноэтажный дом в Воеводине по демократичной цене   Локация – Сербия, Воеводи…
$38,699
