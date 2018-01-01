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Avior Estate Group

Турция, Москва, Зеленый проспект, 52, к.2, кв 168
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Avior Estate Group
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Portugues, Українська
Агентства рядом
Partners Global
48 объектов

Наша компания начала свою деятельность с международных продаж и маркетинговых операций с ассортиментом бренда Folkart. Впоследствии наша миссия изменилась и мы начали изучать потребности профессионального рынка в Стамбуле и других городах Турции. Partners Global Property расширила свою деятельность, включив в портфолио известные и роскошные проекты в таких городах, как Стамбул, Измир и Бодрум. Приоритет нашей компании — инвестирование капитала в Турцию и предоставление квалифицированного ассортимента в сегменте ультра-люкс. Мы также уделяем первостепенное внимание таким услугам, как консультации по инвестициям и недвижимости, а также консультации по инвестициям и гражданству.

Pasha Group
7 объектов

Компания Pasha Group оказывает консалтинговые услуги по подбору и покупке недвижимости в Турции. Мы работаем с 2018 года и сотрудничаем только с проверенными застройщиками, поэтому можем гарантировать вам чистоту и безопасность сделок. 

 Если вы планируете жить в Турции или хотите надежно инвестировать в перспективный и быстроразвивающийся рынок турецкой недвижимости, наша команда консультантов Pasha group готова вам в этом помочь.

Мы предоставляем нашим клиентам трансфер из аэропорта, бронирование отеля,  тур по проектам, получение гражданства в срок от  3 до 6 месяцев и открытие счета в банке, также поможем подготовить и оформить  все необходимые документы.

Redtowerproperty
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Viya Law & Consulting
150 объектов

О компании

Viya Legal- является  международной юридической компанией, основной деятельностью которой является в сферах гражданства, инвестиций, иммиграции, частного капитала  и недвижимости.

Наша компания, имеет 26-летний опыт работы а так же предоставляет услуги  премиум-класса. Во всех этапах процесса получения гражданства или покупки недвижемости наша компания предоставляет юридическое сопровождение.  Мы  закрыли более чем 600  работ по гражданству и успешно завершили 1800 работ по недвижемостям, что в себя включает отели, виллы,бизнес центры, земли, квартиры и дома. Всего за 3 месяца мы поможем вам получить Турецкое Гражданство.

Viya Legal активно предоставляет высококачественные услуги турецким и международным клиентам в области коммерческих судебных разбирательств, недвижимости и строительного права под брендом юридической фирмы Viya с 1996 года.

Наша юридическая идентификация способствует легкому и беспроблемному процессу организации документов и юридических деталей вашего заявления. Наши юристы специализируются в северной Глобальное гражданство, вид на жительство и программа гражданства Турции - они лучше всего помогут вам на каждом этапе подачи заявления.

Viya Legal - ведущая фирма в программе получения гражданства Турции по инвестициям с командой профессионалов, состоящей из опытных юристов, международных экспертов по продажам, высококлассных поставщиков услуг и наших бесчисленных партнеров по разработке решений.

ALAIYE HOME CONSTRUCTION
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Alaıye Home &Yilmaz Turhan Insaat- была основана в 1987 году и является одной из лучших и надежных Строительных компаний на Аланийском побережье. На протяжении 20 лет компания специализируется на строительстве и реализации жилых домов и комплексов «под ключ» по всей Алании. Наши комплексы отличаются классическим архитектурным дизайном, высоким качеством строительства и уникальным месторасположением. Все наши резиденции имеют собственную частную территорию, плавательные бассейны, тренажерные залы, СПА зоны, паркинги и обслуживаются Управляющей компанией, которой так же являемся мы сами.

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