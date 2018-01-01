Vector Estate Montenegro
Компания Vector Estate Montenegro основана в 2006 году и представляет собой команду профессионалов, опыт каждого сотрудника составляет не менее 7 лет практической работы на территории республики Черногория в области недвижимого имущества, юридических вопросов, туристической индустрии. Ряд программ наша компания осуществляет при поддержке министерства развития республики Черногория.
Vector Estate Montenegro – является единственным представителем более 70 компаний застройщиков, которые реализуют свои проекты в республике Черногория. Компания обладает эксклюзивной (в том числе и закрытой) базой объектов на территории Черногории. Индивидуальный подход к каждому клиенту позволяет защищать исключительно его интересы.
В Vector Estate Montenegro работает собственный штат юристов, который гарантирует, в том числе и финансово, успешный исход сделки. Компания располагает офисом в Черногории и представительствами в России, Украине, Казахстане.
- Консультации в области недвижимого имущества на территории республики Черногория
- Индивидуальный подбор конкретных предложений, на основании полученной информации от клиента
- Организация ознакомительного тура в Черногорию
- Показ объектов недвижимости
- Полное юридическое сопровождение сделки, включая гарантии от компании
- Оформление временного вида на жительство (ВНЖ) на территории Черногории
- Помощь в открытии юридических лиц и их дальнейшее сопровождение/обслуживание на территории Черногории
- Аренда жилой и коммерческой недвижимости
- Управление объектами жилой и коммерческой недвижимости