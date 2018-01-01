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Vector Estate Montenegro

Черногория, Montenegro Rožaje Municipality
;
Vector Estate Montenegro
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2006
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
vectormont.com
Описание

Компания Vector Estate Montenegro основана в 2006 году и представляет собой команду профессионалов, опыт каждого сотрудника составляет не менее 7 лет практической работы на территории республики Черногория в области недвижимого имущества, юридических вопросов, туристической индустрии. Ряд программ наша компания осуществляет при поддержке министерства развития республики Черногория.

Vector Estate Montenegro – является единственным представителем более 70 компаний застройщиков, которые реализуют свои проекты в республике Черногория. Компания обладает эксклюзивной (в том числе и закрытой) базой объектов на территории Черногории. Индивидуальный подход к каждому клиенту позволяет защищать исключительно его интересы.

В Vector Estate Montenegro работает собственный штат юристов, который гарантирует, в том числе и финансово, успешный исход сделки. Компания располагает офисом в Черногории и представительствами в России, Украине, Казахстане.

 

Услуги

- Консультации в области недвижимого имущества на территории республики Черногория

- Индивидуальный подбор конкретных предложений, на основании полученной информации от клиента

- Организация ознакомительного тура в Черногорию

- Показ объектов недвижимости

- Полное юридическое сопровождение сделки, включая гарантии от компании

- Оформление временного вида на жительство (ВНЖ) на территории Черногории

- Помощь в открытии юридических лиц и их дальнейшее сопровождение/обслуживание на территории Черногории

- Аренда жилой и коммерческой недвижимости

- Управление объектами жилой и коммерческой недвижимости

 

Квартиры
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Квартира 3 спальни в Бечичи, Черногория
Квартира 3 спальни
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Комнаты 4
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Бар
Комнаты 3
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€ 255,000
Квартира 2 спальни в Бечичи, Черногория
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Бечичи
Комнаты 3
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Дома
Смотреть все 51 объект
Коттедж 4 спальни в Тиват, Черногория
Коттедж 4 спальни
Тиват
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 376 м²
Количество этажей 2
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€ 480,000
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Дом 3 спальни
Сутоморе
Количество спален 3
Продается дом в Сутоморе, Барская ривьера. Двухэтажный дом площадью 100 м2 располагает 3 …
€ 145,000
Вилла 4 спальни в Kunje, Черногория
Вилла 4 спальни
Kunje
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Продается новая элитная вилла на Барской ривьере, Утьеха. Вилла площадью 230 м2 имеет 4 с…
€ 600,000
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Дом 3 спальни
Крашичи
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Продается дом в поселке Крашичи, на полуострове Луштица. Площадь дома 142м2, площадь учас…
€ 350,000
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 4 объекта
Отель в Сутоморе, Черногория
Отель
Сутоморе
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€ 590,000
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Отель
Добра Вода
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Каменари
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Количество этажей 3
Продается мини-отель в поселке Каменари, Тиватский залив. Мини-отель общей площадью 270 м…
€ 399,000
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Отель 14 комнат
Добра Вода
Комнаты 14
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€ 700,000
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Мы предлагаем нашим клиентам весь спектр услуг, связанных с совершением сделок с недвижимостью.
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Наше агентство уже более 15 лет на Черногорском рынке. Когда к нам обращаются люди, желающие купить жильё в Черногории или решить другие вопросы, связанные с покупкой недвижимости, мы ставим для себя задачу не только помочь выбрать лучший дом или квартиру, идеально оформить документы и максимально сберечь средства покупателя, но также с искренним вниманием отнестись к его жизненной ситуации, по-настоящему вникнуть в человеческие проблемы. Важно, что объекты, которые можно увидеть на нашем сайте, — это лишь малая часть того, что мы можем предложить Вам. С удовольствием осуществим предварительный подбор вариантов при заочном общении – по телефону, электронной почте или по Скайпу. Обеспечим управление купленной квартирой или домом, что включает в себя оплату счетов, ремонтные работы, помощь при покупке мебели, сдачу в найм, организация уборки и т.д. Подберём и забронируем для Вас подходящую гостиницу или частные апартаменты. Поможем открыть фирму, счёт в банке, оформить все виды страхования. Осуществим письменный и устный синхронный перевод — не только при покупке недвижимости, но и в любой практической ситуации. Дадим исчерпывающую юридическую консультацию по вопросам, связанным с покупкой недвижимости в Черногории. Наши сильные стороны: Высокий профессионализм Честность, порядочность и открытость Уютная, домашняя, атмосфера​ Безупречная репутация Огромная база данных, включающая в себя дома​ квартиры участки земли коммерческую недвижимость
Monteonline
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Уже более 6 лет мы живем в Черногории, и не просто живем, а радуемся каждому дню, проведенному в этой удивительной и уникальной стране, которая крайне разнообразна и многолика, содержит в себе невероятный по мощности потенциал и в то же время очень добрая, уютная, домашняя. Наша компания предлагает построить здесь Вашу домашнюю сказку — Ваш райский уголок, куда можно убежать и ни о чем не заботиться. Помимо этого Черногория предлагает благоприятный климат для инвестиций — здесь вы можете иметь стабильный доход и прирост Вашего капитала. Наши знания, опыт, навыки и мастерство воплотим в ваш комфорт, чувство надежности и стабильности.
Киксам-Инвест
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Представительство нашей компании находится в городе Бар (ул.Борска 4)- столица туризма и главного морского порта страны. Наша компания осуществляет свою деятельность с 2007 года, представляет собой небольшую команду единомышленников. Каждый из которых подходит к осуществлению проекта профессионально не зависимо от того какой масштаб он принимает. Мы всегда готовы идти навстречу нашим клиентам и партнерам что бы добиться взаимовыгодных инвестиций. Все что вы желаете получить вы сможете сделать благодаря профессионалам нашей компании. Наша компания всегда ориентируется на желание наших клиентов и партнеров, для этого мы предоставляем им все необходимые услуги с первого контакта и до момента осуществления сделки. Все виды административных и технических задач мы решаем сами при этом информируя вас о проделанной нами работе. Наша компания занимается продажей недвижимости, сдачей недвижимости в аренду на туристической основе и долгосрочном проживании. Для наших партнеров мы формируем туристические корпоративные пакеты. Мы всегда рады сотрудничать с вами и воплотить вашу мечту «с видом на море» в реальность!

Dream Estates Montenegro
507 объектов

Если Вы ищете недвижимость или дом для продажи в Черногории, команда Dream Estates и наш консультативный отдел предоставят Вам всю информацию, поддержку и рекомендации, необходимые для принятия эффективного решения о покупке недвижимости.

Недвижимость в Черногории была нашей страстью и нашим ежедневным бизнесом уже более 15 лет. Мы завершили более 500 продаж и привлекли миллиарды евро инвестиций в страну. Мы делаем все возможное, чтобы предложить Вам самый широкий выбор недвижимости в Черногории.

Наше имя является синонимом доверия и опыта, когда дело доходит до опыта в сфере недвижимости.

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