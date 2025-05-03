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АН «Реал» заслужило репутацию надежного агентства недвижимости, работая на рынке с 1999 года. Агентство оказывает полный спектр услуг в сфере недвижимости на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Высококвалифицированные специалисты с опытом работы в сфере недвижимости обеспечи…