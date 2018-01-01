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Redtower Property

Турция, Tosmur Mahallesi İsmail Özdemir Caddesi No 14 Alanya/ANTALYA
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Redtower Property
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
www.redtowerproperty.com
Описание

Как компания со знаниями в области недвижимости и строительства, мы гордимся тем, что имеем клиентов со всего мира. Мы являемся одной из ведущих компаний в Турции по недвижимости. Мы предоставляем помощь, которая будет с вами при каждой процедуре покупки недвижимости в Турции. Когда вы решите купить недвижимость в Турции, мы приветствуем вас в аэропорту, и после того, как вы приобретете свою недвижимость, мы поможем вам со всем, что связано с вашей собственностью в Турции.Наша компания, которая годами работает со своими профессиональными командами и отраслевыми знаниями, продолжает проводить различие во всех областях, в которых он ведет бизнес, с целью привлечения как себя, так и своих деловых партнеров. В то время как мы прилагаем все усилия, чтобы с большой осторожностью узнавать о наших продажах, рассматривая наших клиентов как наших деловых партнеров, деловая этика является одной из самых важных ценностей, которые нас волнуют.Первая цель Red Tower Property - не только продать, но и обеспечить 100% удовлетворение клиентов. Мы работаем со всеми нашими возможностями, чтобы обеспечить это выполнение. Мы предлагаем вам закончить учебу с нашими предпродажными и послепродажными услугами. Мы работаем весь день, чтобы оказать лучшую помощь нашим инвесторам.
 

Наши агенты в Турции
Sergen Yakar
Sergen Yakar
21 объект
Агентства рядом
Alanya Smart Invest
3 объекта

Кто мы?

Мы – молодая, интернациональная сплоченная команда опытных риелторов. Коллектив нашего агентства собран исключительно из любящих своё дело людей, опытных профессионалов и талантливых личностей, способных решать задачи любой сложности и сделать лучшую подборку недвижимости по предпочтениям клиента. Агентство «Smart Invest» был открыт в сентябре 2019 года в г. Аланья господином Мустафа Генджер. Соучредитель компании благополучно окончил Анкаринский университет, факультет предпринимательства и управление бизнесом. Руководство и все сотрудники нашего агентства имеют серьёзный опыт работы в области недвижимости, хорошо знакомы со всеми тонкостями специфики своей работы.

Почему стоит выбрать «Smart Invest»

10 причин обратиться к нам:

Командный подход. Быстрые сроки покупки и продажи объекта недвижимости;

Прозрачность и надежность при проведении сделок купли-продажи недвижимости; ориентация на удовлетворение потребностей своих клиентов; высокий послепродажный сервис; индивидуальный подход к клиентам, честные, открытые отношения; профессиональное ориентирование на рынке недвижимости Нижнего Новгорода; регулярные отчеты перед клиентом о работе и состоянии рынка; Внимание к деталям и надежные каналы проверки документов; Мы располагаем внушительной базой недвижимости, которая обновляется несколько раз в день; Комфортное взаимодействие. Если Вы выбираете нашу компанию, то Вам предоставляются услуги риэлтора по недвижимости, который будет работать персонально с Вами.

Покупка недвижимости (в частности, жилья) за рубежом гражданами России и СНГ уже не является несбыточной мечтой. Приобретение квартиры или дома в любом городе Турции доступно жителям всего мира. Иметь собственную жилую площадь за границей – очень выгодная инвестиция.

Наши специалисты помогут Вам правильно оценить ситуацию на рынке недвижимости, выбрать наиболее подходящий вариант и грамотно организовать прозрачную сделку. Мы сопровождаем наших клиентов всегда: даже после того, как они приняли квартиру и получили ключи.

Mehal Group
13 объектов

Mehal Group Обладая почти 20-летним опытом, мы продолжаем обслуживать наших уважаемых клиентов,

Мы поддерживаем и обслуживаем вас при покупке квартиры, подаче заявления на вид на жительство, подаче заявления на гражданство или открытии банковского счета.

Вместе с вами мы выбираем для вас лучшие из квартир, Мы помогаем вам подать заявление на получение вида на жительство Мы помогаем вам с процедурами получения гражданства,

Мы активно работаем в районах Стамбула Эсеньюрт и Бейликдюзю и частично помогаем вам в поиске квартир в Бююкчекмедже, Бахчешехире и Авджыларе и даже в других частях Стамбула.

Свяжитесь с нами, чтобы воспользоваться всеми этими услугами. ☏ - 0542 358 78 09 ☏ - 0212 853 82 51 ☏ - 0212 853 82 52 @ -

Pasha Group
7 объектов

Компания Pasha Group оказывает консалтинговые услуги по подбору и покупке недвижимости в Турции. Мы работаем с 2018 года и сотрудничаем только с проверенными застройщиками, поэтому можем гарантировать вам чистоту и безопасность сделок. 

 Если вы планируете жить в Турции или хотите надежно инвестировать в перспективный и быстроразвивающийся рынок турецкой недвижимости, наша команда консультантов Pasha group готова вам в этом помочь.

Мы предоставляем нашим клиентам трансфер из аэропорта, бронирование отеля,  тур по проектам, получение гражданства в срок от  3 до 6 месяцев и открытие счета в банке, также поможем подготовить и оформить  все необходимые документы.

Kinaci Property
67 объектов

Kınaci Group Constructıon

Мы группа компаний с опытом работы в строительном сегменте и риэлторской деятельности — 30 лет.

До 2021 года было построено и успешно реализовано многочисленное количество объектов недвижимости.

Kınaci Group  имеет партнерские отношения с ведущими турецкими строительными компаниями, в реализации их проектов и совместном строительстве .

Главной задачей нашей компании является постоянное улучшение качества предлагаемых услуг. Мы сами возводим наши объекты, прекрасно разбираемся в строительстве и в строительных материалах, поэтому смело предлагаем объекты, гарантируя их качество.

Благодаря индивидуальному подходу к каждому клиенту, мы стали одной из лучших строительных компаний и агентств недвижимости на Анталийском побережье.

Наши объекты:

Happy Life Homes; Suite Residence; Marmara Residence; Orange Garden Residence; Dolce Vita Residence; Casa Bianca Residence, и еще много других красивых элитных проектов было построено нашей компанией.
Веста эстейт
5 объектов

Vesta Real Estate работает на рыке недвижимости 10 лет. Это много или мало? Оптимально! Мы молоды и полны сил. При этом имеем солидный опыт в сфере недвижимости и готовы предоставить рекомендации. Наши принципы остаются неизменными с первого дня работы • В базе – только проверенные предложения. Ежедневное пополнение и корректировка • Безопасность. Мы сотрудничаем с крупными надежными застройщиками и добросовестными частными инвесторами • Интересы клиента – превыше всего. Мы ищем варианты по нескольким десяткам параметров • Прозрачность работы – условия сотрудничества четко прописаны в договоре • Долгосрочное сотрудничество – наша цель. Предлагаем услуги управления инвестиционной недвижимостью В Vesta Real Estate над каждым проектом работает слаженная команда – риэлторы, юристы, страховые агенты, переводчики, управляющие инвест-проектами. Мы на связи от момента обращения до получения документов на недвижимость.

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