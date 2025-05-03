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Master Finance

Черногория, Тиват
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
4 года
Языки общения
Языки общения
English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Crnogorski, Dutch
Веб-сайт
Веб-сайт
www.propertymf.com
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Об агентстве

Master Finance — частный черногорский инвестиционный фонд, специализирующийся на управлении капиталом. Он был основан в 2015 году итальянской командой. Штаб-квартира и офисы фонда представлены в Тивате (Черногория) и Риме (Италия). Master Finance удовлетворит все потребности в управлении капиталом и финансами. Фонд предоставляет личного консультанта для инвестиционных советов, переговоров, управления активами, кредита и, в частности, трастовых операций.

Услуги

Master Finance предлагает инвестиционные стратегии финансовых спекуляций с гарантированным доходом. В фонде работает команда, специализирующаяся в области корпоративных финансов. Над размещением капитала наши специалисты работают совместно с инвесторами.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 14:20
(UTC+2:00, Europe/Podgorica)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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