Master Finance — частный черногорский инвестиционный фонд, специализирующийся на управлении капиталом. Он был основан в 2015 году итальянской командой. Штаб-квартира и офисы фонда представлены в Тивате (Черногория) и Риме (Италия). Master Finance удовлетворит все потребности в управлении капиталом и финансами. Фонд предоставляет личного консультанта для инвестиционных советов, переговоров, управления активами, кредита и, в частности, трастовых операций.
Master Finance предлагает инвестиционные стратегии финансовых спекуляций с гарантированным доходом. В фонде работает команда, специализирующаяся в области корпоративных финансов. Над размещением капитала наши специалисты работают совместно с инвесторами.