Арендом-Посуточная аренда жилья

Сотни метров – это клиентоориентированная компания.
Для нас одинаково важно легальность сделок, безопасность расчётов, удобство и комфорт клиента.
Мы предоставляем услуги на вторичном и первичном рынке жилья. Квартиры, дома, дачи – помогаем выполнить любую задачу.
Коммерческая недви…
Компания «ПАКОДАН» располагает филиальной сетью в городе Минске и региональных представительствах по всей стране. Обратившись в нашу компанию, наш клиент получает полный комплекс услуг по всем видам операций с недвижимостью:
покупка и продажа квартир;
дома и земельные участки, в том …
Мы - молодая профессиональная команда аттестованных риэлторов Гродно. Богатый опыт успешной работы позволяет вновь и вновь безопасно для клиентов решать их жилищные вопросы. Искренне любим своё дело. Готовы прийти на помощь даже в самых запутанных и нестандартных ситуациях.
Основной целью при оказании услуг наша компания ставит быстрое и качественное совершение сделок с недвижимостью. Мы также осуществляем постоянный мониторинг рынка для предоставления клиентам актуальных рекомендаций. В настоящее время агентство обладает обширной базой постоянных клиентов как …
Агентство недвижимости «Твой риэлтер» оказывает помощь клиентам в осуществлении их заветной мечты и реализации планов. Мы предоставляем только качественные услуги как физическим, так и юридическим лицам на высочайшем уровне. Каждый человек, который сотрудничает с нашей компанией, обязательно…