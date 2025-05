Czym jest dom klubowy?

Dom klubowy to luksusowy budynek mieszkalny z niewielką liczbą mieszkań, wybudowany według ekskluzywnego projektu. Zazwyczaj ma on ogrodzony teren i infrastrukturę «tylko dla mieszkańców». Najczęściej jest to niska zabudowa.

Metr kwadratowy w domu klubowym będzie droższy niż w zwykłym wieżowcu przeznaczonym na rynek masowy. Takie domy są zwykle budowane w prestiżowych dzielnicach miasta lub na malowniczych przedmieściach. Typowe domy klubowe mają ograniczoną liczbę mieszkań (1-2 na piętro) i nie przewidują mieszkań z jedną sypialnią ani małych kawalerek.

Nawiasem mówiąc, w Europie i Ameryce potencjalni mieszkańcy domów klubowych przed wprowadzeniem się do nich mogą zostać poddani poważnemu przesłuchaniu pod kątem spełniania wszystkich «klubowych» standardów. W ten sposób stowarzyszenie właścicieli domów chce zawczasu zgromadzić pod jednym dachem ludzi o tych samych normach społecznych.

Domy klubowe oferują podwyższony poziom bezpieczeństwa (teren zamknięty, kamery i ochrona), prywatny parking, wysoką jakość konstrukcji i użytych materiałów.