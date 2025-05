Co to jest loft: cechy pokoju i styl industrialny

Loft to najwyższe piętro budynku przemysłowego, które zostało przekształcone w przestrzeń publiczną, biura , przestrzenie kulturalne lub mieszkalne. Termin «loft» odnosi się również do projektów w stylu industrialnym.

Termin «loft» pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Tam słowo to było używane do określenia poddasza fabrycznego. W latach 30. i 40. ubiegłego wieku (po Wielkim Kryzysie) w Nowym Jorku, na pustych strychach opuszczonych fabryk i zakładów, zaczęli osiedlać się nieformalni młodzi ludzie — muzycy, poeci, artyści. Otwierano tam bary, galerie sztuki, pracownie twórcze i inne lokale. Wtedy właśnie modna stała się estetyka przemysłowa — wysokie sufity, surowe materiały, cegła, otwarta komunikacja, okna od podłogi do sufitu.

Dziś loft to nie tylko dawna przestrzeń przemysłowa , ale także pewien styl urządzania wnętrz. Styl loftowy jest obecnie wykorzystywany do dekoracji biur, restauracji, kawiarni, hoteli i zwykłych mieszkań. Pomieszczenia te są jednak często zlokalizowane w zwykłych (nieprzemysłowych) budynkach.

Prawdziwe lofty to dawne warsztaty, magazyny, fabryki i zakłady. O przeszłości takich budynków przypominają różne artefakty przemysłowe, które teraz stają się częścią projektu: stare wciągarki, belki dźwigowe, rury, części maszyn znajdują swoje miejsce w nowej przestrzeni.

Jeśli chodzi o przekształcanie strychów w mieszkaniach, będzie to prawdopodobnie wymagało dużych nakładów finansowych ze strony nowego właściciela. Aby przekształcić dawną fabrykę w kompleks apartamentów, trzeba nie tylko postawić nowe ściany działowe, ale także zainstalować niezbędne media i ogrzewanie. Jednak, jak pokazuje przykład Stanów Zjednoczonych, mieszkania w prawdziwych loftach z bogatą historią zawsze będą cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród lokalnej bohemy. Mieszkania w dawnych budynkach przemysłowych będą kosztować więcej niż taka sama powierzchnia w zwykłym budynku wielopiętrowym.