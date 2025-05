Rustykalny: trend w nieruchomościach, który zyskuje

Jeśli w opisie wnętrza domu lub mieszkania jest słowo rustykalny, trzeba przygotować się na coś prostego, sielskiego. Tak można przetłumaczyć z francuskiego słowo rustique.

Rustique to amerykański styl country z europejskim twistem. Jednak typowy rustykalny domek z surowo ciosanych bali — to jest właśnie prawdziwy rustyk. Przede wszystkim styl ten oznacza, że we wnętrzu będzie dużo prawdziwych, naturalnych materiałów: drewna, kamienia czy metalu.

Główna zasada rustique — zero plastiku, syntetyków, falbanek i kwaśnych kolorów. W tym stylu chodzi o rustykalną prostotę, naturalność i ekologiczność. Dom w stylu rustykalnym — to masywne drzwi, podłogi z desek, drewniane, a może nawet nieco brutalne meble, porąbane belki stropowe, proste naczynia, ściany ze śladami ręcznej obróbki (pęknięcia, zadrapania i chropowatość w rustykalnym jest mile widziana).

Dziś styl rustykalny jest popularny zarówno we wnętrzach domów i mieszkań, jak i w wystroju kawiarni, restauracji, hoteli , a nawet biur. Sekretem popularności tego stylu jest jego przytulność. Łóżko z drewnianym wezgłowiem, proste tkaniny, miękkie kolory, naturalne materiały — to wszystko uspokaja i uziemia współczesnego człowieka. Dlatego też meble rustykalne coraz częściej pojawiają się w mieszkaniach mieszkańców miast, którzy są zmęczeni szumem informacyjnym. Jednocześnie nowoczesne urządzenia w takich wnętrzach muszą być ukryte w szafkach lub zgrabnie zabudowane przy użyciu trików dekoratorskich.