Penthouse

Pierwsze penthousy pojawiły się w USA w latach 20. W tamtych czasach modne było budowanie luksusowych rezydencji na dachach wieżowców . Ze względu na wysokie koszty, w dzisiejszych czasach tylko bardzo zamożne osoby mogą nabyć tego typu mieszkania.

Główne cechy nieruchomości

Termin penthouse odnosi się do rezydencji znajdującej się na dachu wieżowca. Jest to w zasadzie osobny dom, ale na najwyższym poziomie wieżowca. W dzisiejszych czasach wiele osób błędnie definiuje penthouse jako każde duże mieszkanie zajmujące najwyższy poziom. Jest to jednak zasadniczo błędne.

Ten typ nieruchomości ma wyraźne cechy charakterystyczne. Wśród nich:

panoramiczne przeszklenia,

malowniczy widok na miasto,

przestronna przestrzeń życiowa,

wysokie sufity.

Luksusowe mieszkania zajmują zazwyczaj całą powierzchnię górnego piętra. Eliminuje to obecność sąsiadów na parterze. Klasyczne penthousy posiadają również indywidualną windę. Budynek, w którym znajduje się ten typ mieszkania, zaliczany jest do kategorii elitarnych. Trzeba zdawać sobie sprawę, że nie ma zbyt wielu penthousów w prawdziwym tego słowa znaczeniu.

Ciekawostki

Według ekspertów z branży nieruchomości penthousy sprzedają się najszybciej we wszystkich krajach. Kupujący wykazują zainteresowanie nawet w czasach kryzysu gospodarczego i załamania rynku. Duży popyt wynika z faktu, że tego typu mieszkania są produktem jednorazowym.

Penthouse jest częściowo podobny do kamienicy w układzie i lokalizacji. Ten ostatni to duży dom na 2 lub 3 kondygnacjach położony na terenie miejskim . W istocie jest półmieszkaniem, gdyż posiada własne wejście, ale sąsiadującą z nim ścianę nośną.

Zalety penthousu

Ten rodzaj nieruchomości ma szereg oczywistych zalet:

Brak sąsiadów z góry. Dzięki temu pozbywamy się hałasu i zapewniamy sobie prywatność.

Dzięki temu pozbywamy się hałasu i zapewniamy sobie prywatność. Panoramiczne przeszklenia. Do mieszkania dociera dużo światła dziennego, dzięki czemu jest ono bardziej komfortowe i jasne.

Do mieszkania dociera dużo światła dziennego, dzięki czemu jest ono bardziej komfortowe i jasne. Bezpośrednie wyjście na dach (taras). Właściciele mogą częściej cieszyć się świeżym powietrzem bez konieczności wyjazdu za miasto.

Właściciele mogą częściej cieszyć się świeżym powietrzem bez konieczności wyjazdu za miasto. Dogodna lokalizacja. Penthousy często znajdują się w domach budowanych w centralnych częściach miast, co jest szczególnie ważne dla ludzi biznesu i mobilnych.

Penthousy często znajdują się w domach budowanych w centralnych częściach miast, co jest szczególnie ważne dla ludzi biznesu i mobilnych. Przestronna przestrzeń życiowa i otwarte plany podłogowe. Otwiera to nieograniczone możliwości fantazji projektowych podczas remontu.

Wady penthousów

Do wad mieszkań tego typu należą:

Niebotyczne koszty. Ceny tego typu nieruchomości są często ustalane wyżej niż w przypadku dużych domów jednorodzinnych.

Ceny tego typu nieruchomości są często ustalane wyżej niż w przypadku dużych domów jednorodzinnych. Nadmiar światła słonecznego. Może spalić meble, urządzenia i tapety oraz sprawić, że miejsce będzie zbyt duszne, co będzie wymagało drogich klimatyzatorów.

Może spalić meble, urządzenia i tapety oraz sprawić, że miejsce będzie zbyt duszne, co będzie wymagało drogich klimatyzatorów. Wysokie koszty utrzymania, zarówno finansowe, jak i czasowe. Ze względu na dużą przestrzeń życiową, trudno jest utrzymać penthouse na własną rękę, a zatrudnienie profesjonalnej pomocy będzie wymagało znacznych nakładów finansowych.