  1. Realting.com
  2. Stany Zjednoczone
  3. Miami
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 65 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 65 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Miami, Stany Zjednoczone
od
$163,132
;
10
Zostawić wniosek
ID: 28573
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Stany Zjednoczone
  • Region / Państwo
    Floryda
  • Okolica
    Hrabstwo Miami-Dade
  • Miasto
    Miami

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Prodaje se izuzetno lijep dvosoban stan, površine 65m2, sa jedinstvenim izgledom i izvanrednim rasporedom, smješten na fantastičnoj lokaciji, odmah iza Maksim zgrade, pored Hrama. Stan se nalazi na četvrtom spratu (bez lifta) sa visokim potkrovljem, čija je najviša tačka preko 4m, što ovom prostoru daje posebnu dimenziju i karakter. Stan sadrži galeriju u dnevnoj sobi koja se može koristiti kao spavaća soba (oko 10m2) i prostranu ostavu od oko 15m2 (prostor pod kosinom, sa najvišom tačkom 1.4m i najnižom 0.5m). Ovi prostori ne spadaju u 65m2 stana, tako da omogućavaju sjajan komfor i dodatnu funkcionalnost. Stan se prodaje skoro u potpunosti namješten ili polunamješten, zavisno od dogovora sa potencijalnim kupcima. Cijena je 139.050 EUR. Ukoliko tražite predivan stan u starogradnji koji nudi udoban život i sve što vam je potrebno na dohvat ruke, ovo je stan za vas.

Lokalizacja na mapie

Miami, Stany Zjednoczone
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$469
Dzielnica mieszkaniowa Stan 105 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$2,113
Dzielnica mieszkaniowa Stan 55 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$822
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment, 40m2, Zagoric - FOR RENT
Miami, Stany Zjednoczone
od
$469
Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 35 m2, Stari Aerodrom
Miami, Stany Zjednoczone
od
$82,153
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 65 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$163,132
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 127 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 127 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 127 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 127 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 127 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 127 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 127 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$322,743
Na prodaju dvosoban stan u naselju Momišići. Stan ima 127 m2, a po strukturi je dvosoban. Obje sobe imaju izlaz na soptvenu terasu. Stan ima kupatilo i posebno toalet. Cijena: 275.000eura. U cijenu je uključeno i parking mjesto.
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 164 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 164 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 164 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 164 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 164 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 164 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 164 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$586,806
In a new residential building, in a quiet and unique part of Gorica C, a 164m2 penthouse for sale with a garage. Only ceramics are installed in the apartment, while all other finesse are intended for the buyer to rearrange according to his ideas. The apartment is excellently designed, has a…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$146,701
Prodaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 48m2, na petom (od sest) spratu stambene zgrade, na Tuskom putu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Stany Zjednoczone
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
15.09.2025
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
29.08.2025
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
26.05.2025
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
02.05.2025
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
25.04.2025
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
28.03.2025
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
27.01.2025
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
21.01.2025
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
Wyświetlić wszystkie publikacje