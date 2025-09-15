  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 120 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 120 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Miami, Stany Zjednoczone
od
$1,584
;
10
ID: 28463
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Stany Zjednoczone
  • Region / Państwo
    Floryda
  • Okolica
    Hrabstwo Miami-Dade
  • Miasto
    Miami

O kompleksie

Przeniesienie
Izdaje se prostran i funkcionalan trosoban stan, površine 120m2, u jednom od najtraženijih djelova Podgorice, u City kvartu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spaveće sobe, dva kupatila, garderober i dvije terase. Nalazi se na drugom spratu stambene zgrade, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno održava. Stan je idealan za porodice ili višečlano domaćinstvo. Nalazi se u neposrednoj blizini škola, vrtića, marketa, kafića i svih važnih sadržaja koje nudi gradski život. Ispred zgrade je dostupan veliki javni parking. Izdaje se na duži vremenski period, uz obavezan depozit!

Lokalizacja na mapie

Miami, Stany Zjednoczone
