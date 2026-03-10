Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Umm al-Kajwajn
  4. Mieszkania
  5. Kawalerka
  6. Widok na morze

Kawalerki nad morzem na sprzedaż w Umm al-Kajwajn, Emiraty Arabskie

1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 5/15
AMRA - Pierwszy ośrodek wellness z pełnym serwisem i otwartym widokiem na morze w ZEA!Lokali…
$188,000
