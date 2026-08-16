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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie

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5 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 31 m² w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Nieruchomości komercyjne 31 m²
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 31 m²
Piętro 1/23
Przestrzeń komercyjna 31 m2 w Radisson Blu Hotel, Ras Al Khaimah to kompaktowy format w obrę…
$396,123
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Agencja
DDA Real Estate
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Nieruchomości komercyjne 52 m² w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Nieruchomości komercyjne 52 m²
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 52 m²
Piętro 1/18
Przestrzeń handlowa w One Central to twoja szansa, aby stać się częścią udanego biznesu w se…
$532,623
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Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Nieruchomości komercyjne 1 858 m² w Khuzam, Emiraty Arabskie
Nieruchomości komercyjne 1 858 m²
Khuzam, Emiraty Arabskie
Pokoje 10
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 1 858 m²
всего 10 вилл Каждая вилла представляет собой зал с 3 спальнями. 4 туалет Кухня Каждая в…
$1,80M
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Hotel Rooms Blu Hotel & Residences w Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Hotel Rooms Blu Hotel & Residences
Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 48 m²
Radisson Blu Hotel & Residences: A Premium Hotel and Branded Residences in RAK CentralSkonta…
$340,399
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Nieruchomości komercyjne w Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Nieruchomości komercyjne
Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Наш клиент предлагает динамичную инвестиционную возможность, расположенную в отличном месте …
$3,27M
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