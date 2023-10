Dubaj, Emiraty Arabskie

od €133,777

41–217 m² 4

Poddaj się: 2025

Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Stonehenge – nowy kompleks mieszkaniowy od dewelopera Segrex Development. Projekt ten, położony w tętniącej życiem i krajobrazowej dzielnicy Jumeirah Village Circle, stanie się mile widzianym miejscem zamieszkania dla miłośników komfortu i opłacalną opcją inwestycyjną. Kompleks mieszkaniowy obejmuje szeroką kolekcję najpopularniejszych nieruchomości: studia i apartamenty z 1-2 sypialniami. Całkowita powierzchnia mieszkalna rezydencji waha się od 40 do 279 metrów kwadratowych. Przemyślane i funkcjonalne wnętrza, wykonane w nowoczesnym stylu lakonicznym, są doskonale uzupełnione neutralną kolorystyką, która sprawia, że rezydencje są jeszcze bardziej przestronne. Mieszkańcy mają szeroką gamę udogodnień, które znacznie zwiększają ich komfort: - Przestronny hol, idealny do relaksu lub pracy. - Wyposażone centrum fitness z nowoczesnym sprzętem i symulatorami. - Wielofunkcyjna sala konferencyjna. - Basen z strefą relaksacyjną. - Piękny ogród krajobrazowy z zielenią. Lokalizacja: Jumeirah Village Circle, w którym znajduje się kompleks mieszkaniowy, jest uważany za jeden z najspokojniejszych obszarów Dubaju. Mieszkasz prawie w centralnej części emiratu, ale jednocześnie cieszysz się ciszą i spokojem, jakbyś mieszkał w przytulnej i elitarnej wiosce podmiejskiej. W okolicy znajduje się kilka parków odpowiednich na rodzinne spacery, a otaczająca infrastruktura zachwyci każdego kupującego: w pobliżu kompleksu mieszkalnego znajdują się szkoły i przedszkola, szpitale i kliniki, restauracje i kawiarnie, sklepy spożywcze i centra handlowe. Ze względu na dogodną lokalizację każdy mieszkaniec kompleksu nie będzie miał niedogodności w drodze do słynnych miejsc w Dubaju. Zadzwoń do nas, a my zapewnimy bezpłatny wybór najlepszych obiektów ZEA dla Twojego budżetu i życzeń!