New high-rise residence Gardenia with a swimming pool, a shopping mall and parks, JVC, Dubai, UAE

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €134,000

Poddaj się: 2025

Royal BIP Real Estate Brokers ma przyjemność zaprezentować Ci apartament Studio, położony w Arjan, znany jako Elevate by Prescott Development. Najważniejsze informacje; - Niesamowite udogodnienia i usługi na wyciągnięcie ręki - Jedna z miłych stref gier i środowiska - Łatwy dostęp przez Sheikh Zayed Road w pobliżu - Blisko Mal of Emirates i Business Bay - Premium i hipnotyzujące widoki w zaciszu własnego domu Udogodnienia i wyposażenie; - Studio - 1 wanna - W pełni umeblowane - Widok społeczności - BUA; 405 m2 - Balkon i taras - Lobby, winda i poczekalnia - Strefa odbioru - Miejsce na grilla - Basen - Siłownia - Gniazdo gastronomiczne i detaliczne - Restauracja i kawiarnia - Kryty plac zabaw dla dzieci - Basen dla dzieci i basen na kolanach - Fontanna Splash - Elektroniczne pokoje gier - Altana - Coffee Bar - Studio fitness - Centrum Zdrowia i Wellness - Pokój klubowy - Ognia - Kino - Centrum biznesowe - School & Institute - Supermarket i strefa zakupów - Utwór do biegania, jazdy na rowerze i joggingu - Obszar jogi i medytacji Aby uzyskać więcej informacji i obejrzeć, zadzwoń: Pan MOEEN AHMAD pod adresem Royal B I P Real Estate Brokers jest wiodącą firmą specjalizującą się w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi oraz zapewnia swoim właścicielom rozwiązania ONE STOP/właściciele i inwestorzy, aby osiągnąć pożądane rezultaty. Jesteśmy zawsze gotowi pomagać naszym klientom w każdym aspekcie wyszukiwania i finalizacji transakcji sprzedaży nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych, budynki i działki z aktualną znajomością rynku nieruchomości i prawa UAE. Royal B I P Pośrednicy w obrocie nieruchomościami są zarejestrowani w Urzędzie Regulacji Nieruchomości ( RERA ) Nie. 28284