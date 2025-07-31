Kompleks mieszkalny Samana Ibiza

Samana Ibiza jest niesamowitym nowoczesnym projektem Samana Developers, który oferuje szeroką gamę 1-2 pokojowych apartamentów i studio w centrum Dubaju. Łącząc nowoczesną architekturę z luksusowym życiem, ten kompleks jest idealny dla tych, którzy szukają wielkiego stylu życia w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów Dubaju. Został zaprojektowany w taki sposób, aby odtworzyć stylową i tętniącą życiem atmosferę słynnej wyspy Ibiza.

Samana Ibiza, możesz poczuć ducha obfitości i beztroskiej Ibizy w Dubaju. Spokojne plaże, ekscytujące nocne życie i słoneczna atmosfera wyspy są źródłem inspiracji. Samana Ibiza oferuje szeroką gamę planów podłogowych odpowiednich dla każdego stylu życia, od przytulnych apartamentów z 1 sypialnią do przestronnych apartamentów z 2 sypialniami. Każdy apartament posiada szerokie okna, które wpuszczają w wiele naturalnego światła, otwarty plan piętra i nowoczesne wykończenia tworzą miłą i przyjazną atmosferę.

Samana Ibiza jest doskonałą opcją zarówno dla właścicieli domów, jak i inwestorów, dzięki doskonałej lokalizacji w Dubaju oraz doświadczeniu Samana Developers w tworzeniu projektów wysokiej jakości. Jego bliskość do planowanych zmian i popularnych miejsc docelowych zapewnia, że jego wartość wzrośnie z czasem.

Elastyczny plan raty na 80 miesięcy