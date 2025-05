Kompleks mieszkalny ILUKA RESIDENCES V nalicii bolee 4 kvartir

Nowy kompleks mieszkalny "Iluka Residences" jest nowym 11- piętrowym kompleksem mieszkalnym w Dubaju.

Projekt oferuje starannie zaprojektowane apartamenty z 1 do 4 sypialni, zapewniając komfort i spokój. Wszystkie jednostki wyposażone są w lekkie beżowe tony z wykończeniem projektanta, panoramiczne okna podłogowe na suficie, balkony, inteligentny system domu i baseny prywatne.

Kompleks oferuje szeroką gamę udogodnień premium, w tym centrum fitness, strefy jogi i medytacji, plac zabaw dla dzieci, basen nieskończoności, saunę, kino, barbecue, zadaszony parking i obszary rekreacyjne.

Położony na Marina Boulevard, Wyspy Dubaju, dzielnica płynnie łączy nowoczesne rezydencje, hotele, kurorty, strefy rekreacyjne i światowej klasy pola golfowe z widokiem na morze.

W promieniu 10- 15 minut mieszkańcy mają dostęp do:

- Al Baraha Government Service

- Klinika: Klinika Naif, Klinika Medyczna Al Fallah

- Szkoły: Al Manar Tarbiya, Tiny Tots Nurnership, Toledo School

Wyspy są połączone z kontynentem przez most Infinity, który prowadzi do Abu Baker Al Siddique Street.

Czas podróży:

- 7 minut do Gold Souk

- 10 minut do plaży Jumeirah

- 20 minut do centrum Dubaju

- 25 minut do Burj Al Arab

- 15 minut do międzynarodowego lotniska w Dubaju

Ceny:

Od 463K do 874K EUR

Przekazywanie:

3. Ćwierć 2026 r.

Opłaty za usługi:

49,07 EUR / m ² rocznie

Meble:

Częściowo wyposażone w urządzenia kuchenne

NOC:

30, 00%

Zawarte:

Parking

Ceny opierają się na planie płatności 50 / 50.