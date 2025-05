Kompleks mieszkalny Cozy residential complex Trafford Residences with a wide range of amenities in Dubai South area, UAE

Witamy w Trafford Mieszkańcy, miejsce, gdzie nowoczesność i komfort łączą się w jedną harmonię. Ten prestiżowy projekt mieszkaniowy znajduje się w samym sercu Dubaju Południowego. Budynek kompleksu zachwyca architekturą i oferuje mieszkańcom luksusową i wygodną przestrzeń życiową. Każdy kąt tutaj jest tworzony z dbałością o szczegóły. Na dachu kompleksu znajdują się różne korty sportowe, gdzie można aktywnie spędzić czas z przyjaciółmi i rodziną. Koszykówka, badminton i korty pickleball są idealnym miejscem, aby pozostać w formie i konkurować. Istnieją również stoły do tenisa stołowego, gdzie można spędzić czas gry i zabawy. Dla tych, którzy szukają harmonii i pokoju, istnieje ogród zen i miejsce na jogę. Są to idealne miejsca do medytacji i praktyki, gdzie można zrelaksować się i naładować baterie, cieszyć się atmosferą spokoju i piękna. Specjalną przyjemnością jest kino open- air, gdzie można zebrać się z bliskimi i oglądać swoje ulubione filmy pod gwiaździstym niebem. Dla miłośników grilla, są specjalnie wyposażone obszary, gdzie można mieć piknik i spędzić czas w przyjemnym towarzystwie. Wewnątrz kompleksu znajduje się wspaniały basen, w którym można ochłodzić w gorący dzień, a dla dzieci, jest oddzielny basen, gdzie mogą bawić się szczęśliwie i bezpiecznie w wodzie. Nowoczesne, wyposażone centrum fitness pozwoli na utrzymanie doskonałego kształtu fizycznego. Również na terytorium kompleksu znajdują się place zabaw, gdzie dzieci mogą się bawić i poznawać nowych przyjaciół.

Dodatkowe możliwości

Plan rozmieszczenia (50 / 50):

10% - przy rezerwacji

10% - po podpisaniu umowy kupna i sprzedaży

5% - po 4 miesiącach

5% - po 8 miesiącach

20% - po realizacji projektu (4 kwartał 2025 r.)

50% - miesięcznie 2% przez 2 lata po dostarczeniu projektu

Cechy mieszkania

Wnętrza są zaprojektowane w paletach monochromatycznych i pastelowych, które tworzą atmosferę spokoju i komfortu. Tutaj można cieszyć się nienaganną konstrukcją, która spełnia najwyższe standardy. Kuchnie są wyposażone w nowoczesne urządzenia gospodarstwa domowego z CM Kitchen, które są nie tylko dekoracją, ale również przekształcają proces gotowania w prawdziwą przyjemność. Do Państwa dyspozycji będzie piekarnik, kuchenka mikrofalowa, kaptur, kuchenka, lodówka, pralka, a także zestaw kuchenny z marki Sicilia. Łazienka wyposażona jest w wyśmienite urządzenia sanitarne Jaquar, które zapewniają funkcjonalność i styl. Przegroda szklana daje przestrzeń lekką i wizualnie zwiększa obszar. Ogrzewana szyna ręczników wbudowana w ścianę i biały ceramiczny zlew uzupełniają atmosferę komfortu, a lustro ze zintegrowanym oświetleniem LED tworzy miękkie oświetlenie.

Sąd koszykówki

Sądy badmintonowe i pickleball

Tenis stołowy

Ogród Zen

Obszar Jogi

Kino Open- air

Baseny dla dorosłych i dzieci

Siłownia

Place zabaw dla dzieci

Obszary grillowania

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Dubaj Południowy to mieszany rozwój, w którym budynki mieszkalne, komercyjne i infrastrukturalne współistnieją w harmonii. Tworzy nową erę w architekturze Dubaju, opartą na zasadach zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologiach. Trafford Residences doskonale pasuje do tej koncepcji, oferując swoim mieszkańcom wszystkie korzyści z życia w tak obiecującym obszarze. Kompleks znajduje się w pobliżu głównych tętnic transportowych, dzięki czemu podróże po mieście łatwe i wygodne. Dubai South posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg i transportu publicznego, zapewniając łatwy dostęp zarówno do centrów biznesowych i obszarów rozrywki. Ponadto obszar ten oferuje wiele możliwości aktywnego wypoczynku i rozrywki. Tutaj można znaleźć parki, boiska sportowe, centra handlowe i restauracje, które tworzą wyjątkową atmosferę do życia i pracy.