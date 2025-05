Kompleks mieszkalny Townhouses with roof-top terraces in the new Altan Residence with an infinity pool, in the prestigious area of Green Gate District, Dubai, UAE

Altan jest projektem mieszkalnym, uosobieniem harmonii nowoczesnego stylu, naturalnej ciszy i dynamiki miasta. To nie tylko miejsce do życia, ale prawdziwa filozofia, gdzie luksus jest połączony ze stabilnymi technologiami, a wyrafinowana architektura podkreśla piękno otaczającej go natury. Kompleks otoczony jest zielonymi parkami, przytulnymi promenadami, butikami projektantów i przestrzeniami kulturalnymi. Unikalne widoki na zatokę, krajobraz miejski i pola golfowe zamieniają się każdego ranka w ten specjalny, wypełniając go światłem, powietrzem i poczuciem wolności.

Stylowe apartamenty z 1-3 sypialniami, a także kamienice z prywatnych tarasów na dachu i bezpośredni dostęp do zielonego parku są dostępne. Przestronne układy, wysokie sufity, szyby podłogowe-to- sufitowe, wyrafinowane kuchnie z nowoczesnymi fasadami, wbudowane w szafy i przytulne łazienki sprawiają, że te domy są idealne dla tych, którzy cenią sobie komfort.

Mieszkańcy kompleksu uzyskać dostęp do udogodnień premium, które sprawiają, że życie codzienne naprawdę wygodne i żywe. Nowoczesna siłownia będzie odpowiednia dla tych, którzy lubią aktywny styl życia, a zielony taras stanie się idealnym miejscem do wypoczynku na świeżym powietrzu. Wielofunkcyjny pokój jest dobry zarówno dla przyjaznych spotkań i wydarzeń. Istnieje również tor joggingowy, miejsce do grillowania, stoły do tenisa i badmintona, plac zabaw dla dzieci i dobrze utrzymane trawniki do cichych spacerów tutaj.

Ułatwienia:

sala gimnastyczna

basen panoramiczny nieskończoność

wielofunkcyjny pokój

grunty sportowe

tor biegania

tenis stołowy

Zakończenie - 2. kwartał 2029 r.

Plan płatności: 80 / 20

Cechy mieszkania

Wyposażona kuchnia

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Projekt znajduje się w prestiżowej dzielnicy Green Gate District, jednym z najbardziej hałaśliwych i spokojnych zakątków portu Dubai Creek.