New high-rise residence Sky Hills with swimming pools close to Business Bay and Dubai Marina, Al Barsha, Dubai, UAE

Abu Zabi, Emiraty Arabskie

Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Źródło — to nowy dodatek do portfolio słynnego dewelopera Aldar Properties, jednego z wiodących deweloperów na rynku nieruchomości w Abu Zabi. Podobnie jak wszystkie projekty firmowe, kompleks będzie charakteryzował się nienagannym designem, wysokiej jakości konstrukcją, przemyślanymi układami. Źródło będzie się składać z dwóch oddzielnych wież: północnej i południowej, położonej w społeczności Saadiyat Grove, w dzielnicy kulturalnej. W bezpośrednim sąsiedztwie projektu znajdują się Dom Rodziny Abrahamowej i Muzeum Narodowe Zayed. Kompleks mieszkaniowy Source obejmie kolekcję 200 rezydencji wykonanych w dwóch stylach projektowych — ciemnych i jasnych. Wszystkie rezydencje obejmują balkon, garderobę w głównej sypialni, pralnię, toaletę, przestronny pokój do salonu / jadalni, wyposażone szafy w pokojach. Infrastruktura: Mieszkańcy Źródła uzyskają dostęp do najwyższej jakości udogodnień wewnątrz kompleksu: kilka sal gimnastycznych, sal do jogi i medytacji, aerobik, krytych i otwartych placów zabaw dla dzieci, wielofunkcyjne udogodnienia do rekreacji i rozrywki, basen bez krawędzi, sauna i łaźnia parowa. Mieszkańcy będą się dobrze bawić w ogrodach zen lub na tarasie z panoramicznym widokiem na Muzeum Narodowe Zayed i fontanny przed nim. Dla miłośników jazdy na rowerze zapewniony jest specjalny parking. Zakłady i restauracje F&B będą działać na parterze kompleksu, a klub golfowy Saadiyat znajduje się w odległości spaceru. Lokalizacja: 5 – 15 minut Dom rodzinny Abraham, Muzeum Narodowe Zayed, Luwr Abu Zabi, Kolekcja Saadiyat 20 – 30 minut Yas Mall, Ferrari World Abu Dhabi, Park Narodowy Eastern Mangrove, Centrum Wielkiego Meczetu Szejka Zayeda Źródło stanie się częścią wielofunkcyjnej społeczności Saadiyat Grove. Społeczność znajduje się w Dzielnicy Kultury, wśród znanych na całym świecie miejsc kultury — Abrahamowy Dom Rodzinny, Muzeum Narodowe Zayed, Luwr Abu Zabi. Ulica Szejka Khalifa Bin Zayeda znajduje się w odległości krótkiej przejażdżki samochodem, dzięki dostępowi do tej autostrady mieszkańcy kompleksu mogą dostać się w dowolne miejsce w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Międzynarodowe lotnisko w Abu Zabi znajduje się pół godziny drogi od hotelu. Parki rekreacyjne i rozrywkowe na wyspie Yas oddalone są o 20 minut jazdy samochodem. Rezerwat przyrody Parku Narodowego Wschodniego Mangrove zajmie nie więcej niż 25 minut. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania, zadzwonimy lub napiszemy!