Dubaj, Emiraty Arabskie

od €599,504

184 m² 1

Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Maj — nowa faza w rodzinnym megaprojekcie Arabian Ranches III. Kamienice w majowym projekcie staną się luksusowym dodatkiem do portfolio jednego z najbardziej znanych i niezawodnych deweloperów ZEA — Emaar Properties. Zainteresowani nabywcy i inwestorzy mogą wybrać jeden z dwóch rodzajów kamienic z 3 i 4 sypialniami: Iris i Aria. Ich powierzchnia waha się od 188 metrów kwadratowych. m do 228 metrów kwadratowych. m. Wygodne dwupiętrowe kamienice o nowoczesnym i przemyślanym designie są prezentowane w układach z otwartą kuchnią, jadalnią / gościem i własnym garażem. Wszystkie wnętrza zostaną wykonane w jasnych odcieniach przy użyciu naturalnych materiałów w projekcie. Dzięki panoramicznym oknom właściciele będą mogli podziwiać oszałamiające krajobrazy. Maj — luksusowa społeczność, która będzie otoczona parkami krajobrazowymi i ogrodami, otwartymi przestrzeniami i wysokiej jakości udogodnieniami zamkniętymi przez megacommunity Arabian Ranches III. Infrastruktura: W majowej społeczności i w pobliżu będzie wiele parków, placów zabaw, obiektów sportowych, handlowych i rozrywkowych. Kamienice będą świetną opcją dla rodzin skupionych na komforcie i jedności z naturą. Po zakończeniu budowy mieszkańcy społeczności będą mogli korzystać ze światowej klasy udogodnień, zarówno w społeczności, jak i w arabskich ranczach III. Wśród nich: kilka szkół i przedszkoli, placówek medycznych, meczetów i centrum publicznego, a także wiele sklepów i restauracji itp. Wewnątrz społeczności będzie można odwiedzić meczet, miejsca piknikowe, różnorodne place zabaw i boiska sportowe, zrelaksować się w basenach dla dorosłych i dzieci lub w oddzielnej strefie relaksu na świeżym powietrzu. Lokalizacja: 5-15 minut Global Village, IMG Worlds of Adventure 20-30 minut Międzynarodowy port lotniczy Dubaj ( DXB ), Business Bay, Downtown Dubai May znajduje się w pobliżu odlotu na Sheikh Zayed Bin Hamdan Al Nahyan Street. Zgodnie z nim mieszkańcy będą mogli swobodnie dostać się na inne duże autostrady i dostać się do dowolnego miejsca w Dubaju. Droga do popularnych obszarów, takich jak Śródmieście Dubaju i Business Bay, a także do międzynarodowego lotniska w Dubaju ( DXB ) zajmie około 25 minut. Centrum handlowe Dubai Outlet, Global Village i IMG Worlds of Adventure oddalone są o około 10 minut. Piękny Dubai Garden Glow, Dubai Safari Park i Dubai Oceanarium znajdują się 20 minut jazdy od społeczności. Zadzwoń do nas, a chętnie porozmawiamy o najbardziej dochodowych nieruchomościach ZEA! Doradzimy Ci za darmo!