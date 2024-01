Maison Elysee

Dubaj, Emiraty Arabskie

Projekt obejmuje 10 luksusowych pałaców z własnymi ekskluzywnymi plażami i egzotycznymi bujnymi ogrodami. Funkcje obejmują skandynawską architekturę, sauny, okna sięgające od podłogi do sufitu, widoki na panoramę Dubaju, przestronne balkony, prywatny basen bez krawędzi, gabinet masażu, jacuzzi wewnątrz i na zewnątrz, salon imprezowy, oraz prywatna łódź jako prezent dla kupującego. Właściciel może wybrać dowolną przystań w Dubaju, do której można popłynąć. Port Harbtoor w marinie w Dubaju ma ogromny i bezpłatny parking dla samochodów. Plan płatności: 50% zaliczki / 50% przy realizacji projektu. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Dubaj jest głównym ośrodkiem gospodarczym i finansowym kraju. Lokalne nieruchomości są skierowane głównie do głównego segmentu nieruchomości z rezydencjami i wieżowcami mieszkalnymi. Najpopularniejsze obszary — Palm Jumeirah, Dubai Marina, Downtown Dubai, Jumeirah Beach Residence, Emirates Hills, Deira, Arabian Ranches. W Dubaju jest wiele obiektów, które są scharakteryzowane jako ” największy “. Oto najwyższy drapacz chmur na świecie — Burj Khalifa, dwa najwyższe hotele — siedmiogwiazdkowy Burj Al Arab i Rose Tower. Jedną z głównych atrakcji miasta jest kryty ośrodek narciarski Ski Dubai z 5 stokami i sztuczną górą o długości 60 m. Centra handlowe w Dubaju — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Center, Lamcy Plaza, Mercato Mall i inne — należą do największych na świecie. Największa sztuczna wyspa, Palm Jumeirah, została utworzona na wodach Zatoki Perskiej.