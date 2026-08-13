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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Khor Fakkan, Emiraty Arabskie

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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Khor Fakkan, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Khor Fakkan, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Cayan tower deal: Sale Category: apartment District: Dubai Marina Bedrooms: 2 rooms B…
$712,330
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Parametry nieruchomości w Khor Fakkan, Emiraty Arabskie

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