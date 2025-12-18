Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  Ghadeer Al Tayr
  Emiraty Arabskie
  Mieszkania
  Willa
  5. Willa
  6. Widok na morze

Wille nad morzem na sprzedaż w Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie

3 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 330 m²
Liczba kondygnacji 2
EOI jest zbierane na tym kompleksie mieszkalnym!Willa w nowym kompleksie mieszkalnym Jacob &…
$2,10M
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa 4 pokoi w Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
EOI jest zbierane na tym kompleksie mieszkalnym!Willa w nowym kompleksie mieszkalnym Jacob &…
$1,63M
Willa 4 pokoi w Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 414 m²
Liczba kondygnacji 2
EOI jest zbierane na tym kompleksie mieszkalnym!Willa w nowym kompleksie mieszkalnym Jacob &…
$3,00M
Parametry nieruchomości w Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie

