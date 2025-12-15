Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Fahid Island
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Fahid Island, Emiraty Arabskie

mieszkania
8
9 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Fahid Island, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Fahid Island, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 123 m²
Liczba kondygnacji 9
The Beach House - Aldar Development - nowy kompleks mieszkalny w Abu Dabi, Zjednoczone Emira…
$1,19M
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
PERCENT&CO DUBAI REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Piętro 1/11
Experience the epitome of luxury living in Abu Dhabi, a city that embodies opulence and soph…
$951,602
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Mieszkanie 1 pokój w Fahid Island, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Fahid Island, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Liczba kondygnacji 9
The Beach House - Aldar Development - nowy kompleks mieszkalny w Abu Dabi, Zjednoczone Emira…
$550,649
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
PERCENT&CO DUBAI REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Русский
NicoleNicole
Mieszkanie 1 pokój w Fahid Island, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Fahid Island, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Liczba kondygnacji 9
The Beach House - Aldar Development - nowy kompleks mieszkalny w Abu Dabi, Zjednoczone Emira…
$550,649
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
PERCENT&CO DUBAI REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Fahid Island, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Fahid Island, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 143 m²
Liczba kondygnacji 9
The Beach House - Aldar Development - nowy kompleks mieszkalny w Abu Dabi, Zjednoczone Emira…
$1,39M
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
PERCENT&CO DUBAI REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Fahid Island, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Fahid Island, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 123 m²
Liczba kondygnacji 9
The Beach House - Aldar Development - nowy kompleks mieszkalny w Abu Dabi, Zjednoczone Emira…
$1,19M
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
PERCENT&CO DUBAI REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Русский
Estate Service 24Estate Service 24
Mieszkanie 1 pokój w Fahid Island, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Fahid Island, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Liczba kondygnacji 9
The Beach House - Aldar Development - nowy kompleks mieszkalny w Abu Dabi, Zjednoczone Emira…
$841,012
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
PERCENT&CO DUBAI REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 1 pokój w Fahid Island, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Fahid Island, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Liczba kondygnacji 9
The Beach House - Aldar Development - nowy kompleks mieszkalny w Abu Dabi, Zjednoczone Emira…
$841,012
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
PERCENT&CO DUBAI REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Fahid Island, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Fahid Island, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 183 m²
Liczba kondygnacji 9
The Beach House - Aldar Development - nowy kompleks mieszkalny w Abu Dabi, Zjednoczone Emira…
$1,77M
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
PERCENT&CO DUBAI REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Русский
VernaVerna

Parametry nieruchomości w Fahid Island, Emiraty Arabskie

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się