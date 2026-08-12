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Wynajem długoterminowy domy w Dubaj, Emiraty Arabskie

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3 obiekty total found
Dom 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Dom 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 6
Powierzchnia 929 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty na życie i inwestycje (ROI - 5,4%)! Crest w Mohammed Bin Rashid City! W pełni um…
$102,110
za miesiąc
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Agencja
DDA Real Estate
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Szeregowiec w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 286 m²
Liczba kondygnacji 2
Tylko na czynsz roczny - 350 000 AED! Ulepszony i rozbudowany trzypokojowy dom z pokojem pok…
$7,942
za miesiąc
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Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Szeregowiec 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 336 m²
Doświadcz współczesnego życia w tym wykwintnym domu w pożądanej społeczności Al Murooj, Al F…
$102,096
za miesiąc
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Mazur EstateMazur Estate
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