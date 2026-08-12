Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Dubaj
  4. Mieszkania
  5. Bliźniak
  6. Widok na morze

Bliźniaki nad morzem na sprzedaż w Dubaj, Emiraty Arabskie

;
Bliźniak Usuwać
Wyczyść
8 obiektów total found
Bliźniak 5 pokojów w Business Bay, Emiraty Arabskie
Bliźniak 5 pokojów
Business Bay, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 636 m²
Liczba kondygnacji 16
Luksusowe Nieruchomości nad Wodą przy Dubai Water Canal Położona wzdłuż Dubai Water Canal, o…
$8,96M
Zostaw prośbę
Bliźniak 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 310 m²
Piętro 100/100
Luksusowe Apartamenty w Kompleksie z Możliwością Płatności Ratalnej w Dubai Marina Ten luksu…
$34,47M
Zostaw prośbę
Bliźniak 7 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 7 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 733 m²
Piętro 13/18
Apartamenty Projektu Cavalli Design z Prywatnym Basenem i Ogrodem w Dubaju, Al Safa Al Safa …
$11,31M
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Bliźniak 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 52
Stylowe Miueszkania z Panoramicznymi Widokami na Palm Jumeirah w Dubaju Położona u bram najb…
$2,22M
Zostaw prośbę
Bliźniak 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 927 m²
Piętro 48/50
Luksusowe Apartamenty Zaprojektowane przez Cavalli z Widokiem na Morze w Porcie w Dubaju Dub…
$19,95M
Zostaw prośbę
Bliźniak 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 443 m²
Liczba kondygnacji 9
Enjoy oceanfront living on Palm Jumeirah The complex of Ocean House will house oceanside …
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Bliźniak 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 570 m²
Liczba kondygnacji 9
Enjoy oceanfront living on Palm Jumeirah The complex of Ocean House will house oceanside …
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Bliźniak 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 391 m²
Liczba kondygnacji 9
Enjoy oceanfront living on Palm Jumeirah The complex of Ocean House will house oceanside …
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Dubaj, Emiraty Arabskie

z garażem
z Ogród
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się