Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Ajman
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Ogród

Mieszkania z ogrodem na sprzedaż w Ajman, Emiraty Arabskie

;
kawalerki
4
1 pokojowe
15
2 pokojowe
13
3 pokojowe
4
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Ajman, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Ajman, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Inwestycja, która działa dla Ciebie jest w samym sercu dynamicznych Zjednoczonych Emiratów A…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Ajman, Emiraty Arabskie
Mieszkanie
Ajman, Emiraty Arabskie
Master community zbudowany wokół dużej laguny z malowniczych promenady nabrzeża Łączna liczb…
$140,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Umed properties
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Ajman, Emiraty Arabskie

z garażem
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się