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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Abu Zabi, Emiraty Arabskie

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12 obiektów total found
Pomieszczenie biurowe 57 m² w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pomieszczenie biurowe 57 m²
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 57 m²
Piętro 1/17
56 m2 biuro w Radiant Bridges to kompaktowe rozwiązanie biznesowe na wyspie Al Reem.56m2 pow…
$370,872
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Agencja
DDA Real Estate
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Nieruchomości komercyjne 100 m² w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Nieruchomości komercyjne 100 m²
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 100 m²
Piętro 1/27
Okręg oferuje nie tylko apartamenty, ale również nieruchomości komercyjnych dla pomysłów biz…
$789,855
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Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Nieruchomości komercyjne 30 m² w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Nieruchomości komercyjne 30 m²
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 30 m²
Piętro 6
Reportaż Nieruchomości jest dumny przedstawić Masdar The Gate Residence, średniej kondygnacj…
$177,356
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TekceTekce
Gotowy biznes 15 502 m² w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Gotowy biznes 15 502 m²
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 15 502 m²
Liczba kondygnacji 29
Reem Island to naturalna wyspa położona 600 metrów od północno-wschodniego wybrzeża wyspy Ab…
$51,03M
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Nieruchomości komercyjne 34 m² w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Nieruchomości komercyjne 34 m²
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 34 m²
Piętro 5
W jednej z najbardziej przyjaznych środowisku społeczności miejskich Plaza wyróżnia się jako…
$210,817
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Nieruchomości komercyjne 31 m² w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Nieruchomości komercyjne 31 m²
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 31 m²
Reportaż Nieruchomości jest dumny przedstawić Masdar The Gate Residence, średniej kondygnacj…
$180,592
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Nieruchomości komercyjne 34 m² w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Nieruchomości komercyjne 34 m²
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 34 m²
Piętro 4
W jednej z najbardziej przyjaznych środowisku społeczności miejskich Plaza wyróżnia się jako…
$207,130
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Nieruchomości komercyjne 34 m² w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Nieruchomości komercyjne 34 m²
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 34 m²
W jednej z najbardziej przyjaznych środowisku społeczności miejskich Plaza wyróżnia się jako…
$189,985
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Nieruchomości komercyjne 34 m² w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Nieruchomości komercyjne 34 m²
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 34 m²
Piętro 5
W jednej z najbardziej przyjaznych środowisku społeczności miejskich Plaza wyróżnia się jako…
$207,467
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Nieruchomości komercyjne 34 m² w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Nieruchomości komercyjne 34 m²
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 34 m²
Piętro 5
W jednej z najbardziej przyjaznych środowisku społeczności miejskich Plaza wyróżnia się jako…
$207,494
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Nieruchomości komercyjne 34 m² w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Nieruchomości komercyjne 34 m²
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 34 m²
Piętro 5
W jednej z najbardziej przyjaznych środowisku społeczności miejskich Plaza wyróżnia się jako…
$207,467
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Nieruchomości komercyjne 31 m² w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Nieruchomości komercyjne 31 m²
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 31 m²
Piętro 7
Reportaż Nieruchomości jest dumny przedstawić Masdar The Gate Residence, średniej kondygnacj…
$177,356
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