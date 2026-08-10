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Mieszkania z basenem na sprzedaż w Abu Zabi, Emiraty Arabskie

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28 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Ghanadhah, Emiraty Arabskie
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Mieszkanie 2 pokoi
Ghanadhah, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 96 m²
Piętro 5/6
Apartament z pełnym widokiem na morze i zachód słońca od tarasuJacob & Co. Beachfront Living…
$1,14M
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Mieszkanie 3 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Piętro 2/10
Luksusowy apartament o powierzchni 146.9 m2 na 2. piętrze na wyspie Al Reem w Abu Dhabi.Ta w…
$763,256
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Kawalerka 1 pokój w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Kawalerka 1 pokój
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 14/17
Mój OPISLuksusowe studio z ratami do otrzymania kluczy o powierzchni 36,7 m kw. 14 w nowym k…
$446,299
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TekceTekce
Mieszkanie 1 pokój w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Piętro 21/37
Renad Tower by Tiger – Nowoczesne Apartamenty na Wyspie Al Reem, Abu Dhabi Renad Tower by…
$369,468
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Mieszkanie 2 pokoi w Abu Al Abyad Island, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Abu Al Abyad Island, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 102 m²
Piętro 9
💰 Inwestycje w ZEA od dewelopera! Saadiyat Island, Abu Dhabi. Instalacja 0% i ceny bieżące. …
$630,888
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Mieszkanie 1 pokój w Abu Al Abyad Island, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Abu Al Abyad Island, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Piętro 10
💰 Inwestycje w ZEA od dewelopera! Saadiyat Island, Abu Dhabi. Instalacja 0% i ceny bieżące. …
$532,048
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Mieszkanie 3 pokoi w Abu Al Abyad Island, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Abu Al Abyad Island, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 128 m²
Piętro 11
💰 Inwestycje w ZEA od dewelopera! Saadiyat Island, Abu Dhabi. Instalacja 0% i ceny bieżące. …
$754,234
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Mieszkanie 2 pokoi w Abu Al Abyad Island, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Abu Al Abyad Island, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 11
💰 Inwestycje w ZEA od dewelopera! Saadiyat Island, Abu Dhabi. Instalacja 0% i ceny bieżące. …
$434,025
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Mieszkanie 3 pokoi w Abu Al Abyad Island, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Abu Al Abyad Island, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 126 m²
Piętro 3
💰 Inwestycje w ZEA od dewelopera! Saadiyat Island, Abu Dhabi. Instalacja 0% i ceny bieżące. …
$741,164
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Mieszkanie 3 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Piętro 4/9
Położony w jednej z najbardziej dynamicznych i luksusowych dzielnic Abu Dhabi, te apartament…
$1,34M
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Mieszkanie 3 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Piętro 1
Położony w samym sercu wyspy Saadiyat, te nowo wybudowane rezydencje są częścią myślowo zapr…
$2,25M
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Mieszkanie 1 pokój w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 1/11
Te nowoczesne apartamenty znajdują się w stylowym nowym rozwoju w Masdar City, jednym z najb…
$279,221
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Mieszkanie 3 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Piętro 1/11
Położony w samym sercu najbardziej prestiżowej dzielnicy Abu Zabi, te wyrafinowane apartamen…
$4,02M
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Mieszkanie 2 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Piętro 13/37
Ten nowoczesny projekt mieszkaniowy położony jest w samym sercu wyspy Yas. Zaledwie kilka mi…
$694,875
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Penthouse 3 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Penthouse 3 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Piętro 12/12
Ten nowo opracowany projekt mieszkalny położony w samym sercu wyspy Yas oferuje doskonałe po…
$850,821
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Mieszkanie 1 pokój w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Piętro 33/37
Te w pełni umeblowane apartamenty z jedną i dwoma sypialniami oferują luksusowe, wygodne i m…
$397,891
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Mieszkanie 2 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Piętro 1
Położony na wyspie Saadiyat, te eleganckie rezydencje oferują mieszankę wyrafinowania, przyr…
$1,97M
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Mieszkanie 1 pokój w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 1/21
Położony w samym sercu wyspy Yas, ten wyjątkowy projekt oferuje mieszankę nowoczesności, spo…
$475,863
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Mieszkanie 3 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Piętro 9
Te eleganckie apartamenty mieszają zrównoważone życie z luksusowym komfortem. Położony na wy…
$772,187
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Mieszkanie w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Piętro 1/9
Położony w tętniącym życiem i ekologicznie świadomym rozwoju na wyspie Yas, te markowe-nowe …
$611,836
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Penthouse 4 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Penthouse 4 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Piętro 11/12
Położony w jednej z najbardziej tętniących życiem dzielnic Abu Dhabi, te apartamenty na wysp…
$1,15M
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Mieszkanie 2 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 1/21
Apartamenty te znajdują się w ekskluzywnym kompleksie mieszkalnym na wyspie Yas, jednym z na…
$561,863
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Mieszkanie 4 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Piętro 1/11
Te eleganckie apartamenty znajdują się w jednym z najbardziej wysublimowanych projektów mies…
$527,418
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Mieszkanie 2 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Piętro 2/9
Te nowo opracowane apartamenty znajdują się w jednej z najbardziej wysuniętych dzielnic Abu …
$1,27M
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Mieszkanie 1 pokój w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Piętro 2/12
Położony w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Abu Dhabi, te stylowe apartamenty znaj…
$415,090
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Penthouse 4 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Penthouse 4 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Piętro 1/21
Te stylowe apartamenty znajdują się w planowanej przez mistrza społeczności, która łączy now…
$1,30M
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Mieszkanie 3 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Piętro 1/21
Położony w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic wyspy Yas, ten nowy projekt mieszkanio…
$685,702
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Mieszkanie 2 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 5/11
Położony w innowacyjnej dzielnicy Masdar City, te nowo wybudowane apartamenty oferują miesza…
$372,295
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Parametry nieruchomości w Abu Zabi, Emiraty Arabskie

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