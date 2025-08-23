Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Zara
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Zara, Turcja

2 obiekty total found
Mieszkanie w Kadriye, Turcja
Mieszkanie
Kadriye, Turcja
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Odkryj luksusowe wille w koncepcji hotelowej w sercu Kadriye, Antalya—rejonie znanym z świat…
$874,381
Mieszkanie w Kadriye, Turcja
Mieszkanie
Kadriye, Turcja
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
32 wille na działce o powierzchni 11,056 m2 i oferują niepowtarzalną możliwość inwestycji z …
$877,626
