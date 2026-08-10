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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Yozgat, Turcja

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Bogazliyan
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12 obiektów total found
Dom 5 pokojów w Ovakent, Turcja
Dom 5 pokojów
Ovakent, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 648 m²
Liczba kondygnacji 3
Elitarne wille i nbsp; KIWI Sunset 2, możliwość uzyskania obywatelstwa tureckiego! Wille KIW…
$3,38M
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Mieszkanie 3 pokoi w Ovakent, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Ovakent, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 15
Project   OT REMAX LOCA ➜ ? TESE.Layout 2 + 1 - 3 + 1 QUARTERS穿 武 15 floors✅ 2 + 1 AMERICA…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 3 pokoi w Ovakent, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Ovakent, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Dla miłośników rajskiego miasteczka Gazipasha nowa paląca oferta! Gazipasha jest 180 km od A…
$137,661
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TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Ovakent, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Ovakent, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 14/14
Mieszkanie na sprzedaż 2 + 1Nasze mieszkanie ma widok na basen i morze. Na sprzedaż z meblam…
$72,671
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Mieszkanie w Mansuroglu, Turcja
Mieszkanie
Mansuroglu, Turcja
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 162 m²
Apartamenty Ready- to- move dostępne są w kompleksie rodzinnym położonym w prestiżowej dziel…
$461,276
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Mieszkanie 5 pokojów w Ovakent, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Ovakent, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Piętro 2/12
Apartament 4 + 1 na pierwszym wybrzeżu Viranshehir2 12. piętro budynku Charakterystyka sita:…
$166,972
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Mieszkanie w Ovakent, Turcja
Mieszkanie
Ovakent, Turcja
Nowy projekt i nbsp; OT REMAX LOCA 武 ? POCZĄTKUJE NA SPRZEDAŻ !!!Planowanie mieszkania: ✅ 1…
$94,984
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Mieszkanie 3 pokoi w Ovakent, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Ovakent, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 4/12
Luksusowe apartamenty na sprzedaż w pięknym kompleksie SERENİTY RESİDENCE. Który obejmuje ca…
$249,267
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Pokój 5 pokojów w Ovakent, Turcja
Pokój 5 pokojów
Ovakent, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 277 m²
Mieszkania na sprzedaż w Stambule - Tuzla Przedstawiamy Ci najpiękniejszy projekt - VEMA TUZ…
$826,000
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Mieszkanie 3 pokoi w Ovakent, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Ovakent, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
For sale fully furnished apartment 2 + 1 with an area of 90 sq.m with access to the garden. …
$109,684
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Mieszkanie 3 pokoi w Ovakent, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Ovakent, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Mieszkania na sprzedaż z widokiem na morze i park wodny w Mersin  Apartamenty z wspaniałym w…
$84,583
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Mieszkanie 5 pokojów w Ovakent, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Ovakent, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Piętro 5/11
* 4 + 1 * 150 m2 netto / 220 m2 brutto * 11-piętrowy budynek * Wiek budynku 0 * Strona półno…
$157,155
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Typy nieruchomości w Yozgat.

mieszkania

Parametry nieruchomości w Yozgat, Turcja

z garażem
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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