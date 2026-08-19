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Sklepy na sprzedaż w Yenisehir, Turcja

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2 obiekty total found
Sklep 2 m² w Yenisehir, Turcja
Sklep 2 m²
Yenisehir, Turcja
Powierzchnia 2 m²
$23,25M
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Sklep 350 m² w Yenisehir, Turcja
Sklep 350 m²
Yenisehir, Turcja
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 5
Sklep z Wysokim Dochodem z Wynajmu na Sprzedaż w Mersin Mersin to jedno z najważniejszych mi…
$677,574
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