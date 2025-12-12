Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Yatagan
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Yatagan, Turcja

1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Bozarmut, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Bozarmut, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 4/6
$2,35M
