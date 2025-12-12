Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania na sprzedaż w Van, Turcja

8 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Edremit, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Edremit, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 128 m²
Piętro 6/7
$5,28M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Edremit, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Edremit, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Piętro 4/5
$6,52M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Edremit, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Edremit, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Piętro 3/7
$7,61M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Edremit, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Edremit, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 161 m²
Piętro 4/7
$8,81M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Ipekyolu, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Ipekyolu, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Piętro 2/8
$6,44M
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Edremit, Turcja
Mieszkanie
Edremit, Turcja
Powierzchnia 2 m²
$13,80M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Edremit, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Edremit, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Piętro 2/5
$4,70M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Edremit, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Edremit, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 192 m²
Piętro 7/6
$9,98M
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Van, Turcja

