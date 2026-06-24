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Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Uskudar, Turcja

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1 obiekt total found
Mieszkanie 4 pokoi w Uskudar, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Uskudar, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 13/15
Luksusowe 3-pokojowe mieszkanie na wyższym piętrze w Benesta Acıbadem. Apartament z 3 sypial…
$4,079
za miesiąc
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