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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Trabzon, Turcja

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Ortahisar
26
Arakli
17
Yomra
7
Akcaabat
5
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50 obiektów total found
Mieszkanie 6 pokojów w Yomra, Turcja
Mieszkanie 6 pokojów
Yomra, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 332 m²
Stylowe Apartamenty w Kompleksie Blisko Morza w Trabzon Yomra Apartamenty położone są w luks…
$600,715
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Mieszkanie 5 pokojów w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Ortahisar, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 255 m²
Piętro 5/5
Apartamenty z 4 Sypialniami i Widokiem na Morze w Prestiżowym Kompleksie w Trabzonie Akyazı…
$260,426
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Mieszkanie 4 pokoi w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Ortahisar, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Liczba kondygnacji 7
Apartamenty z Widokiem na Morze i Oddzielną Kuchnią w Yalıncak Apartamenty znajdują się w Ya…
$150,572
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 4 pokoi w Yomra, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Yomra, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 166 m²
Piętro 23
Stylowe Apartamenty w Kompleksie Blisko Morza w Trabzon Yomra Apartamenty położone są w luks…
$345,157
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Mieszkanie 3 pokoi w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Ortahisar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Liczba kondygnacji 8
Stylowe Apartamenty Inwestycyjne z Przystępnymi Opcjami Płatności w Yalıncak, Trabzon Nowe a…
$107,717
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Mieszkanie 4 pokoi w Arakli, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Arakli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Piętro 4/4
W Pełni Umeblowany Apartament 3-Pokojowy na Sprzedaż w Kompleksie Elit Mahal Apartament znaj…
$115,095
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 5 pokojów w Akcaabat, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Akcaabat, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Przestronne apartamenty z modnym designem w Trabzon Yıldızlı Stylowe apartamenty położone są…
$455,191
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Mieszkanie 4 pokoi w Buzluca, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Buzluca, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Piętro 3/4
3-Pokojowy Apartament na Sprzedaż w Kompleksie Elit Mahal w Trabzonie Araklı Apartament znaj…
$115,166
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Mieszkanie 1 pokój w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Ortahisar, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Liczba kondygnacji 11
Apartamenty z Widokiem na Morze i Nowoczesną Architekturą w Ortahisar, Yalıncak Te elegancki…
$104,242
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Mieszkanie 5 pokojów w Yomra, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Yomra, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 10
Apartamenty z Widokiem na Przyrodę, Morze i Dolinę w Kaşüstü Trabzon Apartamenty położone są…
$172,579
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Mieszkanie 2 pokoi w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Ortahisar, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartamenty Inwestycyjne Blisko Lotniska w Trabzon Ortahisar Apartamenty znajdują się w dzie…
$72,970
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Mieszkanie 4 pokoi w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Ortahisar, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartamenty na Sprzedaż w Projekcie Osiedlowym w Ortahisar Konaklar Konaklar to dzielnica w …
$134,264
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Mieszkanie 5 pokojów w Yomra, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Yomra, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 257 m²
Stylowe Apartamenty w Kompleksie Blisko Morza w Trabzon Yomra Apartamenty położone są w luks…
$410,019
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Mieszkanie 4 pokoi w Yomra, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Yomra, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Liczba kondygnacji 10
Imponująca Nieruchomość z Widokiem na Morze w Rodzinnej Koncepcji w Yomra Trabzon Nieruchomo…
$171,421
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Mieszkanie 5 pokojów w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Ortahisar, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 202 m²
Liczba kondygnacji 8
Apartamenty z Tarasami w Spokojnej i Komfortowej Okolicy w Trabzon Yalıncak Apartamenty znaj…
$244,390
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Mieszkanie 4 pokoi w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Ortahisar, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 7
3-Pokojowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Trabzon Ortahisar Apartamenty w Trabzonie znajd…
$156,363
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Mieszkanie 4 pokoi w Arakli, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Arakli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Opcją Płatności Ratalnej w Araklı, Trabzon Te stylowe apartamenty znajdują się…
$130,792
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Mieszkanie 3 pokoi w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Ortahisar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartamenty Inwestycyjne Blisko Lotniska w Trabzon Ortahisar Apartamenty znajdują się w dzie…
$120,301
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Mieszkanie 4 pokoi w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Ortahisar, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Liczba kondygnacji 10
Apartamenty w Spokojnej Okolicy, Odpowiednie dla Rodzin w Trabzon Ortahisar Apartamenty w Or…
$143,436
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Mieszkanie 5 pokojów w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Ortahisar, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 223 m²
Liczba kondygnacji 5
Przestronne Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie w Bostancı Trabzon Luksusowe apartamenty pr…
$238,599
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Mieszkanie 4 pokoi w Yomra, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Yomra, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Liczba kondygnacji 10
Apartamenty z Widokiem na Przyrodę, Morze i Dolinę w Kaşüstü Trabzon Apartamenty położone są…
$155,205
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Mieszkanie 5 pokojów w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Ortahisar, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 7
Apartamenty z Widokiem na Morze i Oddzielną Kuchnią w Yalıncak Apartamenty znajdują się w Ya…
$177,212
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Mieszkanie 4 pokoi w Yomra, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Yomra, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Liczba kondygnacji 11
Stylowe Apartamenty w Nowym Kompleksie w Kaşüstü, Trabzon Apartamenty znajdują się w szybko …
$160,996
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Mieszkanie 5 pokojów w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Ortahisar, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 198 m²
Liczba kondygnacji 6
Stylowe Apartamenty w Pobliżu Lotniska w Trabzon, Ortahisar Stylowe apartamenty znajdują się…
$219,915
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Mieszkanie 4 pokoi w Akcaabat, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Akcaabat, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 12
Gotowe do Zamieszkania Apartamenty z Widokiem na Morze i Przyrodę w Trabzon Söğütlü Luksusow…
$230,332
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Mieszkanie 4 pokoi w Arakli, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Arakli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Widokiem na Morze i Naturę, na Sprzedaż w Centrum Araklı Araklı, jedna z najwi…
$105,980
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Mieszkanie 2 pokoi w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Ortahisar, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartamenty na Sprzedaż z Możliwością Płatności Ratalnej w Trabzon Ortahisar Apartamenty na …
$76,923
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Mieszkanie 6 pokojów w Arakli, Turcja
Mieszkanie 6 pokojów
Arakli, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 4
Umeblowane Mieszkania z Widokiem na Morze w Araklı Trabzon Mieszkania znajdują się w inwesty…
$144,781
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Mieszkanie 3 pokoi w Arakli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Arakli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Widokiem na Morze i Naturę, na Sprzedaż w Centrum Araklı Araklı, jedna z najwi…
$135,515
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Mieszkanie 3 pokoi w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Ortahisar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartamenty na Sprzedaż z Możliwością Płatności Ratalnej w Trabzon Ortahisar Apartamenty na …
$97,226
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Typy nieruchomości w Trabzon.

1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Trabzon, Turcja

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